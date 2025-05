Due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington, un uomo e una donna, sono stati uccisi a colpi di pistola nella notte tra domenica e lunedì, nei pressi del Capital Jewish Museum. Le due vittime, secondo quanto riferito dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, erano una giovane coppia prossima al fidanzamento.

L’episodio, riportato dalla CNN, è stato confermato anche dal Segretario per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, che ha parlato apertamente di un’aggressione senza motivo: «Due membri del personale dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi senza motivo questa notte. Stiamo indagando attivamente», ha scritto su X (ex Twitter).

Secondo la portavoce dell’ambasciata israeliana, Tal Naim, i due dipendenti sono stati colpiti a distanza ravvicinata. Le autorità locali e federali stanno ora conducendo indagini approfondite per far luce su movente e dinamica del crimine.

L’ambasciatore israeliano Yechiel Leiter, secondo quanto riferito, non era presente all’evento che si stava svolgendo nel museo al momento dell’agguato e non è tra i feriti. Restano da chiarire la matrice e il contesto in cui è maturato l’agguato.