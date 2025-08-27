Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti sarebbero disponibili a fornire risorse di intelligence, sorveglianza e supervisione sul campo di battaglia per sostenere il piano di sicurezza occidentale dedicato all’Ucraina del dopoguerra. L’iniziativa, guidata da Londra e Parigi, prevede uno scudo di difesa aerea europeo con no-fly zone, oltre a una zona smilitarizzata pattugliata da forze di pace neutrali concordate da Kiev e Mosca.

Alti funzionari statunitensi hanno riferito ai loro omologhi europei che Washington potrebbe contribuire con “abilitatori strategici”: intelligence, ricognizione, comando e controllo, logistica e radar terrestri. Lo scopo sarebbe garantire la protezione delle truppe europee impegnate sul terreno.

Un piano multilivello di difesa

Lo schema prevede tre linee di sicurezza: una zona smilitarizzata pattugliata, un confine robusto difeso da forze ucraine addestrate dalla Nato e, più in profondità, una forza di deterrenza europea. Gli Stati Uniti, pur fornendo già sistemi Patriot a Kiev, rafforzerebbero il sostegno postbellico con aerei, supporto radar e monitoraggio satellitare di eventuali cessate il fuoco.

La posizione di Kiev e le perplessità americane

Andriy Yermak, capo dello staff di Volodymyr Zelensky, ha confermato le indiscrezioni: «Ogni Paese della coalizione contribuirà in modo diverso, e alla fine il quadro sarà un mix di sostegno militare, politico ed economico». Secondo Yermak, le discussioni hanno riguardato “quattro o cinque brigate europee sul terreno, più abilitatori strategici dagli Usa”.

Tuttavia, all’interno dell’amministrazione Trump permangono resistenze. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth e altri funzionari temono che la partecipazione americana possa trascinare Washington in un nuovo conflitto.

Senza truppe Usa sul terreno

Le fonti precisano che gli Stati Uniti restano contrari a qualsiasi dispiegamento diretto di proprie truppe in Ucraina. L’impegno americano sarà quindi limitato a funzioni di supervisione e deterrenza, condizionato però alla disponibilità delle capitali europee a dispiegare decine di migliaia di soldati.