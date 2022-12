Un tribunale della Louisiana ha sospeso temporaneamente il divieto di aborto entrato in vigore nello Stato, subito dopo la decisione della Corte Suprema . La decisione del tribunale distrettuale è giunta dopo il ricorso presentato dalla clinica Hope Medical Group for Women, di Shreveport, che ha dichiarato «incostituzionale» il divieto. Le interruzioni di gravidanza nello Stato, riferiscono diversi media Usa, dovrebbero riprendere a breve. La Louisiana è uno dei 13 Stati dell’Unione che avevano predisposto le cosiddette "trigger laws", leggi grilletto che avrebbero vietato completamente o fortemenente limitato le interruzioni di gravidanza, una volta caduto lo scudo della Roe vs Wade, la storica sentenza del 1973 annullata venerdì scorso dalla Corte Suprema Usa.