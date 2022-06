Cancellato il diritto all’aborto: l’America torna indietro di 50 anni

Come era stato anticipato a maggio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato la sentenza Roe vs Wade che da 50 anni garantisce alle donne il diritto di interrompere una gravidanza. «La Costituzione non garantisce un diritto all’aborto», si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte, che ribadisce che «l’autorità di regolare l’aborto torna al popolo e ai rappresentanti eletti», vale a dire autorizza gli stati alla possibilità di vietarlo.

«La Roe vs Wade è stata sbagliata fin dall’inizio in modo eclatante», scrive il giudice della Corte Suprema Samuel Alito nel dispositivo con cui è stata annullata la storica sentenza con cui nel 1973 si stabilì il diritto costituzionale all’aborto negli Stati Uniti. «Il suo ragionamento – aggiunge – è stato eccezionalmente debole, e la decisione ha avuto conseguenze dannose». «Ha infiammato il dibattito – continua – e allargato le divisioni». I tre giudici liberal – Stephen Breyer, Sonia Sotomayor e Elena Kagan – hanno votato contro: «Con dispiacere – per questa Corte, ma soprattutto per i molti milioni di donne americane che oggi hanno perso una fondamentale protezione costituzionale – dissentiamo».

La cancellazione della sentenza è stata sostenuta da cinque giudici conservatori, tra cui i tre nominati dall’ex presidente Donald Trump. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, non si è unito alla maggioranza, facendo presente di non volere il ribaltamento della sentenza Roe v. Wade ma di sostenere la legislazione del Mississipi che vieta gli aborti dopo 15 settimane.

Già prima della diffusione, poco dopo le 10 ora locale, della decisione ufficiale con cui la Corte Suprema ha annullato la sentenza che da 50 anni garantisce il diritto all’aborto negli Usa, centinaia di persone, in maggioranza donne, si sono riunite per protestare di fronte all’edificio che ospita il massimo organismo giuridico americano. E le principali organizzazioni pro choice hanno diffuso un comunicato in cui denunciano «ogni tattica e minaccia di gruppi che usano la distruzione e le violenza come mezzo, non parlano per noi, i nostri sostenitori, le nostre comunità e il nostro movimento», si legge nella dichiarazione di Planned Parenthood, Naral Pro-Choice America e Liberate Abortion Campaign. «Siamo impegnati a proteggere ed espandere l’accesso all’aborto e alla libertà riproduttiva attraverso un attivismo pacifico e non violento», concludono.

«La Corte Suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ma ha relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno può prendere ai capricci di politici e ideologi: (sono state) attaccate le libertà fondamentali di milioni di americani», commenta l’ex presidente Usa, Barack Obama, su Twitter, nella prima reazione alla sentenza della Corte suprema statunitense che ha cancellato il diritto costituzionale all’aborto.