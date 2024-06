Donald Trump ha ottenuto una netta vittoria nel dibattito televisivo con Joe Biden, secondo un sondaggio lampo della CNN. L'indagine, condotta su 565 elettori registrati che hanno assistito al confronto in diretta, ha rivelato risultati sorprendenti. Il 67% degli intervistati ha giudicato la performance di Trump migliore di quella di Biden, superando le aspettative pre-dibattito. Prima del confronto, solo il 55% del campione prevedeva una vittoria dell'ex presidente.

Il sondaggio ha anche evidenziato una scarsa fiducia nelle capacità di leadership di entrambi i candidati. Il 57% degli intervistati ha dichiarato di non avere reale fiducia nella capacità di Biden di guidare il Paese, mentre il 44% ha espresso la stessa opinione su Trump. Solo il 36% ha manifestato molta fiducia nell'ex presidente, contro il 14% per Biden.

«Il dibattito ha confermato le paure della gente», ha commentato David Axelrod, ex stratega di Obama, sottolineando l'impatto negativo della performance di Biden.

Preoccupazione crescente nel Partito Democratico

La vittoria di Trump nel dibattito ha scatenato il panico nel Partito Democratico. Sia gli strateghi che la base del partito hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni fisiche di Joe Biden, emerse chiaramente durante il confronto televisivo.

Le recenti uscite internazionali del presidente, incluso il G7, avevano già aumentato l'apprensione per la salute dell'ottantunenne candidato. Ora, ai vertici del partito, alcuni si chiedono se non sia troppo tardi per un suo passo indietro.

La CNN cita fonti interne al partito che ammettono: «Abbiamo un problema». Il New York Times ha monitorato le reazioni online, riportando: «Sui social media, nelle chat e nelle e-mail, i sostenitori del presidente sono impazziti per la sua voce tremante, le sue risposte sconnesse e la sua apparente confusione durante alcune delle sue risposte».

Biden e Harris difendono la performance presidenziale

Nonostante le critiche, il presidente Biden ha respinto le preoccupazioni sulla sua performance. «Penso che abbiamo fatto bene», ha dichiarato ai giornalisti. Alla domanda sulle richieste di ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, Biden ha attaccato Trump: «No, è difficile discutere con un bugiardo. Il New York Times ha sottolineato che ha mentito 26 volte».

La vicepresidente Kamala Harris ha cercato di difendere Biden, pur ammettendo alcune difficoltà iniziali: «È stato un inizio lento, questo è ovvio per tutti, non lo metto in dubbio, ma ha finito forte». Harris ha sottolineato l'importanza di guardare alla sostanza delle proposte: «Alla fine, queste elezioni e chi sarà il presidente degli Stati Uniti devono guardare alla sostanza e la differenza è chiara».

I temi caldi del dibattito: aborto e inflazione

Durante il confronto, Biden ha attaccato duramente Trump sul tema dell'aborto, criticando il suo ruolo nella sentenza della Corte Suprema che ha annullato Roe v. Wade. «Quello che hai fatto è stato terribile», ha affermato il presidente. «L'idea che i politici, i fondatori, volessero che fossero i politici a prendere decisioni sulla salute della mia donna è ridicola, nessun politico dovrebbe prendere quella decisione. Un medico dovrebbe prendere quelle decisioni».

Trump ha invece puntato il dito contro Biden sull'economia, accusandolo di aver fatto «un pessimo lavoro e l'inflazione sta uccidendo il nostro Paese». L'ex presidente ha contestato l'affermazione di Biden di aver ereditato un'inflazione al 9%: «Non ha ereditato quasi nessuna inflazione. Ed è rimasta così per 14 mesi. E poi è esplosa sotto la sua leadership perché hanno speso soldi come tante persone che non sapevano cosa stavano facendo».

Le prospettive per la corsa alla Casa Bianca

Il dibattito ha riacceso le speculazioni sul futuro della candidatura di Biden. Alcuni esponenti democratici stanno valutando possibili alternative, con il nome del governatore della California Gavin Newsom che circola con insistenza come potenziale sostituto.

Tuttavia, un cambio di candidato a questo punto della corsa presidenziale presenterebbe notevoli sfide logistiche e politiche. Il Partito Democratico dovrà decidere rapidamente se continuare a sostenere Biden, nonostante le preoccupazioni sulla sua età e forma fisica, o cercare una soluzione alternativa che potrebbe destabilizzare la campagna.

Nel frattempo, Trump esce rafforzato dal dibattito e potrebbe capitalizzare su questo successo per consolidare il suo vantaggio nei sondaggi. La strada verso le elezioni del 2024 si preannuncia più incerta che mai, con entrambi i partiti che dovranno affrontare sfide significative nei prossimi mesi.