La Corte Suprema USA sembra orientata a sostenere l'aborto in Idaho in situazioni di emergenza. La notizia emerge da un documento pubblicato per errore sul sito della Corte, come riportato da Bloomberg.

La decisione della Corte Suprema permetterebbe agli ospedali di eseguire aborti d'emergenza per stabilizzare i pazienti senza rischiare procedimenti giudiziari, sfidando la legge restrittiva dell'Idaho. Questa legge limita fortemente l'accesso all'aborto, anche in situazioni critiche.

Per l'amministrazione Biden, questa decisione rappresenta una vittoria temporanea nella lotta per proteggere l'accesso all'aborto. Dopo l'annullamento della storica sentenza Roe v. Wade, il diritto all'aborto è diventato un tema cruciale e controverso negli Stati Uniti.

«È estremamente raro che una sentenza della Corte Suprema venga pubblicata prima di essere ufficialmente emessa», scrive il Washington Post. Questa situazione potrebbe generare ulteriori polemiche e speculazioni sulla trasparenza e sull'affidabilità delle informazioni provenienti dalla Corte.