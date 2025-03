«Liberate tutti gli ostaggi ora, non più tardi, e restituite immediatamente i cadaveri delle persone che avete assassinato, altrimenti per voi è finita». Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver incontrato alcuni ostaggi liberati.

«Questo è per voi l'ultimo avvertimento! Per la leadership, ora è il momento di lasciare Gaza, finché ne avete ancora la possibilità», ha aggiunto. Trump ha inoltre ribadito il pieno sostegno a Israele, dichiarando che «invierà tutto ciò di cui ha bisogno per portare a termine il lavoro», mentre la sua amministrazione accelera l’investimento di miliardi di dollari in armi.

Rivolgendosi poi «alla gente di Gaza», il presidente ha dichiarato: «Vi aspetta un futuro meraviglioso, ma non se tenete degli ostaggi. Se lo fate, siete morti!».

Israele sui colloqui Usa-Hamas: «Trump fa la cosa giusta»

«Possono parlare con Hamas. Va bene». Così il console generale israeliano a New York, Ofir Akunis, ha commentato i colloqui diretti tra gli Stati Uniti e Hamas sulla questione degli ostaggi, trattenuti da oltre un anno nella Striscia di Gaza.

«Invece di mettere Israele sotto pressione, il presidente Donald Trump sta mettendo Hamas sotto pressione ed è la cosa giusta da fare», ha aggiunto Akunis in dichiarazioni rilasciate a Fox News e riprese dai media israeliani.

Rubio: «Trump dice ciò che pensa, Hamas lo prenda sul serio»

«Sono contento che abbia rilasciato queste dichiarazioni. Non dice queste cose senza pensarle davvero, come la gente sta scoprendo in tutto il mondo. Se dice che farà qualcosa, la farà. Quindi è meglio che lo prendano sul serio». Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in un'intervista a Fox News, riferendosi al messaggio di Trump rivolto ad Hamas.

«Speriamo che facciano esattamente quello che ha appena detto. Abbiamo atteso a lungo negli Stati Uniti una leadership con questa chiarezza. Il presidente ha incontrato le famiglie degli ostaggi, ha ascoltato le loro storie, è indignato ed è stanco di vedere questi video in cui vengono rilasciati ostaggi emaciati e restituiti corpi sbagliati, tra scambi di cinque persone qui e tre là, con continui giochi. Ha perso la pazienza.

È stato chiaro sin dall'inizio, ha dato spazio e tempo per risolvere la questione. Ora è giunto il momento di vedere la fine di questa situazione. È già abbastanza. Queste persone sono in prigionia da oltre un anno e mezzo», ha dichiarato Rubio. «Sono dei mostri. Deve finire. E vorrei che ci fossero più pressioni internazionali in tal senso», ha concluso.