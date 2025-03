Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la Russia ha una "scadenza psicologica" entro la quale dovrà accettare un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina. Trump ha sottolineato che se Mosca non rispetterà questa scadenza, gli Stati Uniti non saranno soddisfatti e metteranno in guardia il Cremlino dalle tattiche dilatorie. Nonostante questo avvertimento, Trump ha aggiunto di credere che la Russia sia sinceramente interessata a un accordo.

Inoltre, Trump ha espresso frustrazione nei confronti di Volodymyr Zelensky, accusandolo di procrastinare la firma dell'accordo che concederebbe agli Stati Uniti i diritti di sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. Se Zelensky dovesse continuare a tergiversare, ha avvertito Trump, «avrà grossi problemi». Secondo le indiscrezioni, l'amministrazione Trump ha proposto a Kiev di ottenere anche i diritti su petrolio e gas, ma il presidente ucraino sembra riluttante a firmare.

Trump ha anche minacciato nuove sanzioni sul petrolio russo se Mosca non accetterà di negoziare rapidamente una fine del conflitto. Nel corso di un'intervista con NBC News, ha espresso irritazione per i suggerimenti di Putin di un cambio di leadership in Ucraina, ribadendo di essere molto arrabbiato per questa posizione.