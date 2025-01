È passata la prima notte dall’annuncio dell’accordo tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti nella Striscia. Il Medioriente si prepara all’inizio della prima fase della tregua, prevista per domenica, mentre le reazioni all’intesa proseguono a livello globale. Ecco le ultime notizie.

50 morti in raid Israele su Gaza dall’alba

Circa 50 palestinesi sono stati uccisi in raid israeliani che hanno colpito il nord della Striscia di Gaza dall’alba. «L’intensificarsi dei bombardamenti su Gaza è giunto dopo che i mediatori hanno annunciato il raggiungimento di un accordo su cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi in cambio di detenuti palestinesi», riferisce una fonte medica ad Al-Jazeera. L’entrata in vigore dell’accordo è prevista per domenica.

Pasdaran: «Cessate il fuoco grande vittoria dei palestinesi»

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è «una chiara e grande vittoria» dei palestinesi e «una sconfitta ancora più grande» per Israele, secondo i Guardiani della Rivoluzione iraniani. Israele è stato definito «il mostruoso regime sionista» dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim.