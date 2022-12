Cronache

Terza dose per 40-59 anni, l'Italia accelera dopo l'aumento dei casi Covid

Il ministro Speranza dà il via libera alla somministrazione della terza dose per la fascia d'età 40-59 anni a partire dal prossimo 22 novembre. Aumento i ricoveri in Rianimazione, mentre preoccupa il Friuli Venezia-Giulia