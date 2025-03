Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha dichiarato che Varsavia è pronta a cercare un’alternativa a Starlink se la società di Elon Musk dovesse rivelarsi inaffidabile per l’Ucraina. La risposta del magnate statunitense non si è fatta attendere: «Stai zitto, ometto. Paghi solo una piccola parte».

Lo stesso Musk, nei giorni scorsi, aveva parlato della possibilità di disattivare l’accesso ucraino al sistema di comunicazione satellitare, salvo poi fare marcia indietro: «Non spegnerò mai quei terminali».

Trump attacca Zelensky e annuncia progressi nei negoziati

Nel frattempo, il presidente Usa Donald Trump ha nuovamente attaccato il leader ucraino Volodymyr Zelensky, accusandolo di aver «preso soldi dal nostro Paese come caramelle da un bambino durante Biden».

Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha annunciato che la sospensione della condivisione di intelligence con Kiev potrebbe essere revocata a breve: «L’abbiamo quasi fatto, davvero l’abbiamo quasi fatto”, ha dichiarato, aggiungendo che gli Stati Uniti vogliono assicurarsi che l’Ucraina “prenda sul serio la decisione di fare qualcosa».

Possibili sviluppi nei negoziati tra Mosca e Kiev

Trump ha inoltre affermato di attendersi «molti progressi» nei negoziati in programma nei prossimi giorni in Arabia Saudita tra le delegazioni di Mosca e Kiev: «Vedremo se riusciremo a fare qualcosa. Questa settimana molte persone sono morte in Ucraina, non solo ucraini ma anche russi. Tutti vogliono vedere che si faccia qualcosa».

Infine, il presidente Usa ha ribadito la sua convinzione che l’Ucraina firmerà a breve l’accordo sui minerali rari, essenziale per il settore tecnologico e militare: «Penso che lo faranno e che sarà chiaro nei prossimi due-tre giorni», ha detto Trump. «Dobbiamo far sì che questa guerra finisca, non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente».