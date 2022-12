Il professor Giovanni Guzzetta rilancia e dopo la lettera aperta al presidente della Repubblica pubblicata sul Dubbio, lancia una raccolta firme su change.org: 1- si ripristini la centralità del Decreto-legge come strumento per fronteggiare l’emergenza, ritornando alla sua funzione originaria. Un atto collegiale, non delegabile, sotto la responsabilità del Governo, controllato dai rappresentanti del popolo attraverso nel Parlamento; 2 - che cessi il proliferare incontrollato e scoordinato di ordinanze di troppe autorità, che generano confusione oltre i limiti consentiti dalla Costituzione; 3- che il Parlamento e il Governo siano convocati e operino al massimo delle proprie possibilità con tutte le garanzie sanitarie; 4- che i provvedimenti adottati siano pubblici, chiari, intellegibili, certi. 5 - che cessi la descrizione degli italiani secondo lo stereotipo dei furbi, opportunisti senza senso civico. L’Italia ha chiamato e gli italiani di ogni colore politico hanno risposto.