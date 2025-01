Ritorno dei palestinesi a Nord di Gaza. Lo Stato di Israele ha iniziato a consentire ai palestinesi di rientrare nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, devastata da oltre un anno di guerra. Le immagini mostrano migliaia di persone attraversare il corridoio di Netzarim, mentre l’esercito israeliano si ritira da alcune aree strategiche. Hamas ha dichiarato che questo ritorno rappresenta «una vittoria per i palestinesi» e una dimostrazione del fallimento israeliano nel raggiungere gli obiettivi di sfollamento.

Netanyahu conferma nuovi rilasci di ostaggi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che giovedì Hamas libererà Arbel Yehud, Agam Berger e un terzo ostaggio, seguiti da altri tre sabato. «Abbiamo condotto negoziati forti e determinati e non tollereremo violazioni dell’accordo» ha affermato Netanyahu. In cambio, Israele libererà tra 990 e 1.650 prigionieri palestinesi, concentrandosi su donne, bambini e uomini over 50.

Hamas fornisce una lista degli ostaggi

Secondo quanto riportato, Hamas ha consegnato un elenco di 33 ostaggi, confermando che 25 sono ancora in vita. Israele stima che circa un terzo dei 90 ostaggi totali siano morti. Questo rilascio rappresenta la prima fase del cessate il fuoco, previsto per sei settimane.

Situazione critica in Libano

Nel sud del Libano, le forze israeliane hanno colpito civili che tentavano di tornare nei villaggi occupati. Il bilancio aggiornato del ministero della Salute libanese riporta 24 morti e 134 feriti negli ultimi giorni. Il premier libanese Najib Mikati ha annunciato la proroga del cessate il fuoco con Israele fino al 18 febbraio, dopo negoziati con gli Stati Uniti.

Tajani: missione europea al valico di Rafah

Il vicepremier italiano Antonio Tajani ha confermato l’invio di una missione europea al valico di Rafah, con il supporto dei carabinieri italiani, spagnoli e francesi. «L’Italia è pronta ad aumentare la sua presenza politica e militare in Medio Oriente» ha dichiarato Tajani, annunciando anche l’arrivo di navi umanitarie per Gaza e il trasferimento di bambini palestinesi malati in Italia per cure mediche.

Ben Gvir critica l’accordo di cessate il fuoco

Itamar Ben Gvir, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, ha definito il ritorno dei palestinesi a Nord della Striscia di Gaza come «una resa totale» e ha criticato duramente il governo israeliano per aver accettato l’accordo. «Dobbiamo tornare alla guerra e distruggere» ha scritto sui social media.

Hamas apre a negoziati sul governo di Gaza

Un funzionario di Hamas ha dichiarato che l’organizzazione sarebbe pronta a cedere il governo della Striscia di Gaza, favorendo un organo sostenuto da partner regionali e internazionali, inclusi gli Stati Uniti. Tuttavia, ha respinto l’idea di svuotare Gaza e trasferire i suoi abitanti in altri Paesi, come suggerito da Donald Trump.