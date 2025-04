Con la scadenza della tregua proclamata dal presidente russo Vladimir Putin, questa mattina sono ripresi i raid aerei sull'Ucraina orientale meridionale. La notizia è stata confermata dai funzionari regionali, che hanno segnalato la ripresa degli attacchi dopo che Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di aver violato la tregua pasquale, che era stata annunciata sabato scorso da Putin. Le sirene d’allarme antiaereo sono risuonate anche nella capitale ucraina, Kiev.

Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, ha riferito su Telegram che i droni russi hanno colpito la zona, causando danni a una casa e un incendio in un magazzino alimentare. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. Nella regione meridionale di Mykolaiv, Vitaliy Kim, il governatore locale, ha confermato che i missili russi hanno colpito la città alle 4:57 del 21 aprile, ma ha aggiunto che non ci sono state vittime né danni materiali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky già ieri aveva accusato la Russia di aver violato oltre duemila volte la tregua pasquale, sottolineando la persistente violenza del conflitto nonostante gli sforzi per raggiungere una cessazione delle ostilità.