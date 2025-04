Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato una grave violazione della tregua proclamata da Vladimir Putin, affermando che l'esercito russo ha infranto la sospensione dei combattimenti oltre duemila volte fin dall'inizio della giornata. In un post sui social, Zelensky ha condiviso ieri il rapporto delle 20:00 del comandante delle Forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi, che ha registrato 67 assalti russi contro le postazioni ucraine in diverse direzioni, con il settore di Pokrovsk come il più colpito. Il bilancio complessivo ha mostrato 1.355 bombardamenti russi, di cui 713 con armi pesanti, e 673 attacchi con droni dotati di visione in prima persona.

Zelensky ha sottolineato che, su tutti i principali fronti, la Russia ha mancato di rispettare l'impegno per il cessate il fuoco, respingendo la proposta ucraina di una tregua completa della durata di 30 giorni, a partire dalla Pasqua. Nonostante ciò, il Cremlino ha comunicato che Putin non intende estendere la tregua. Tuttavia, Zelensky ha evidenziato che, per tutta la giornata, non sono state emesse allerte aeree, una sorta di tregua che potrebbe essere facilmente estesa. La proposta ucraina è di cessare ogni attacco con droni a lungo raggio e missili contro le infrastrutture civili per almeno 30 giorni, con la possibilità di proroga. Se la Russia dovesse rifiutare, ciò confermerebbe che il suo intento è di continuare a condurre azioni che causano morte e prolungano il conflitto.