, perché come abbiamo visto dall’esempio cinese le misure di distanziamento sociale hanno bisogno di tempo vista l’alta contagiosità del virus. Questa settimana sarà ancora di aumento, purtroppo prevedo che questi movimenti della popolazione da Nord a Sud e la sottovalutazione del problema nelle altre regioni farà emergere casi in altre parti del Paese". Parole di Walter Ricciardi, ex presidente dell'Iss e consulente del Ministro della Salute nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Parlando con la rivista online www.scienzainrete.it , Ricciardi ha poi ammesso: "". Non solo, Ricciardi prevede che l'infezione si espanderà anche negli altri Paesi, come Germania e Francia, che seguiranno l’iter italiano. "Rimane per me un grosso dubbio per il Regno Unito: i loro scienziati oscillano tra le previsioni catastrofiche di alcuni colleghi dell’Imperial College di Londra (come quelle di Roy Anderson, si veda recente articolo su The Lancet, ndr.) e l’estrema prudenza del Chief Medical Officer, che ritiene le nostre misure esagerate." Ma quello che più preoccupa Ricciardi è la reazione "serena" del presidente americano Donald Trump:, perché lì il virus sta avanzando incontrastato. Di fatto lì non lo testano neanche, trattandosi di un sistema che non ha grandi risorse di sanità pubblica. Questo potrebbe far sì che fra una settimana-dieci giorni l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiari lo stato pandemico". Poi Ricciardi passa a spiegare l'alta mortalità italiana: "Questo lo si spiega con un insieme di fattori. Il primo è che noi in questo momento probabilmente. Di fatto capita che accertino che alcune persone siano morte per altre cause pur essendo infette da coronavirus. Noi, invece, - spiega Ricciardi - , per i noti motivi di decentramento regionale, ci atteniamo a classificazioni dettate dalle regioni e soltanto nell’ultima settimana stiamo cercando di introdurre un correttivo con una valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, che però non ha a disposizione le cartelle cliniche e quindi fa fatica a entrare nel merito. Tutto il meccanismo insomma è estremamente farraginoso. L’ISS, in altre parole, per il decreto ha il potere di investigare ma deve mandare i NAS per avere le cartelle."La seconda ragione - continua Ricciardi - di un tale differenza di mortalità fra noi e gli altri dipende dal fatto che noi la sovrastimiamo perché. "Undella maggiore mortalità italiana - coclude Ricciardi - dipende dallaÈ chiaro che l’età più avanzata è un elemento predisponente a una maggiore mortalità. Infine, ma non per importanza, c’è il fatto che questa mortalità è particolarmente alta in Lombardia, dove ormai il sistema sanitario è veramente sotto stress, per usare un eufemismo. Quando hai Terapie Intensive particolarmente stressate in termini di quantità e di qualità dell’assistenza fai tra virgolette più morti.