Mentre l’attenzione globale è focalizzata sulla crisi in Medio Oriente, la Russia intensifica gli attacchi all’Ucraina, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche di Kremenchuk. Lo denuncia il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, secondo il quale Mosca sfrutta il contesto geopolitico per aumentare la pressione su Kiev e seminare terrore tra la popolazione.

In un messaggio pubblicato su X, Sybiha definisce i raid su Kremenchuk “una parte di una strategia deliberata” e un segnale di come la Russia cerchi di mostrarsi aperta al dialogo con l’Occidente mentre, in parallelo, continua la propria offensiva. Il ministro chiede ai partner internazionali azioni immediate e incisive contro il settore energetico russo.

Sanzioni più dure: colpire la Russia sul petrolio

Tra le misure proposte da Sybiha figurano, l’abbassamento del tetto al prezzo del petrolio russo a 30 dollari al barile; le nuove sanzioni contro la cosiddetta “flotta ombra” e i suoi capitani; un rafforzamento complessivo del regime sanzionatorio energetico.

«Colpite Putin dove fa più male: questo aiuterebbe, e non ostacolerebbe, il processo di pace», ha concluso Sybiha.

Zelensky propone Kravchenko come procuratore generale

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ufficialmente proposto Ruslan Kravchenko per la carica di nuovo procuratore generale dell’Ucraina. Lo ha annunciato il presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, specificando che la richiesta è stata presentata nel rispetto degli articoli 106 e 131-1 della Costituzione.

La nomina di Kravchenko, che dovrà ora essere approvata dal Parlamento nelle prossime sedute plenarie, arriva in un momento delicato per la giustizia ucraina, tra guerra, riforme e necessità di garantire trasparenza nei vertici istituzionali.