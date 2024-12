La Russia si dice impegnata a porre fine al conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante una conferenza stampa, commentando la possibilità che la guerra possa concludersi entro il 2025.

«Naturalmente, raggiungeremo tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Questa è la priorità. Sosterremo i nostri ragazzi. Mentre adesso stiamo parlando, loro stanno combattendo», ha affermato il leader del Cremlino.

Putin ha poi parlato della Slovacchia come possibile luogo per negoziati tra Mosca e Kiev. Secondo il presidente russo, il premier slovacco Robert Fico ha offerto il proprio paese come base neutrale per un eventuale dialogo. «Il premier Fico ha detto che sarebbero felici di fornire la base per i negoziati. Non siamo contrari», ha spiegato Putin. «Se si arriva a questo, perché no? Dal nostro punto di vista la Slovacchia assume una posizione così neutrale. Per noi questa è un’opzione accettabile».

Il presidente russo ha anche rivelato un dettaglio sul dialogo con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel 2021, riguardante l’Ucraina e la Nato. «Non so cosa si dica ora nel team del presidente eletto» Donald Trump, «so che l’attuale presidente Biden me ne ha parlato nel 2021», ha affermato Putin.

Biden, secondo il leader russo, «ha proposto esattamente di ritardare di 10-15 anni l’adesione dell’Ucraina alla Nato, perché non è ancora pronta. Ho ragionevolmente risposto ‘sì, non è pronta oggi’».