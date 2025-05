Il New York Times ha vinto quattro premi Pulitzer e The New Yorker tre nella cerimonia di premiazione del giornalismo del 2024, con riconoscimenti per reportage su temi rilevanti come la crisi del fentanyl, le forze armate statunitensi e l'attentato all'ex presidente Donald Trump dell'estate scorsa.

Il prestigioso Premio per il Servizio Pubblico è stato conferito per il secondo anno consecutivo a ProPublica, per il reportage su donne incinte morte dopo che i medici hanno ritardato cure urgenti a causa delle leggi sull'aborto in stati con regolamentazioni severe. I giornalisti Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo e Stacy Kranitz sono stati premiati per il loro lavoro.

Il Washington Post ha ricevuto un premio per la sua «copertura urgente e illuminante» sull'attentato a Trump, mentre il Pulitzer ha anche onorato la vignettista Ann Telnaes, che ha lasciato il Post dopo che il giornale ha rifiutato di pubblicare una sua vignetta critica nei confronti dei leader tecnologici, inclusi Jeff Bezos, proprietario del Post, per il loro rapporto con Trump. Il premio ha riconosciuto il suo coraggio e la sua indipendenza.

I premi Pulitzer sono stati assegnati in 15 categorie giornalistiche, con 8 premi per le arti, inclusi libri, musica e teatro. Il vincitore del premio Servizio Pubblico ha ricevuto una medaglia d'oro, mentre gli altri premiati hanno ottenuto 15mila dollari.

Il New York Times ha mostrato la sua versatilità con premi che onorano reportage provenienti da Afghanistan, Sudan, Baltimora e Butler, Pennsylvania. Doug Mills ha vinto il premio per la fotografia di breaking news per le sue immagini dell’attentato a Trump, inclusa una che ha catturato un proiettile in volo vicino al candidato repubblicano.

Azam Ahmed e Christina Goldbaum del Times, insieme al collaboratore Matthieu Aikins, hanno vinto un premio per reportage esplicativi sul fallimento della politica statunitense in Afghanistan. Declan Walsh e la redazione del Times sono stati premiati per un'inchiesta sul conflitto in Sudan.

Il Baltimore Banner, una testata locale creata da ex giornalisti del Baltimore Sun, ha vinto un premio per reportage locale sulla crisi del fentanyl a Baltimora e l'impatto sproporzionato su uomini neri. Il giornale ha anche condiviso un modello statistico con giornalisti di altre città per affrontare temi simili.

Reuters ha vinto per un'inchiesta sul fentanyl, mostrando come la regolamentazione troppo lasca negli Stati Uniti e altrove renda la droga economica e facilmente reperibile. inewsource.org di San Diego è stato finalista nella categoria reportage illustrati per il suo lavoro sulla crisi del fentanyl.

Pulitzer, gli altri premi

The New Yorker ha vinto per i commenti su Gaza da parte di Mosab Abu Toha, per il podcast “In the Dark” sulla morte di civili iracheni per mano dell’esercito statunitense e per le fotografie di Moises Saman nel carcere di Sednaya in Siria.

Il Wall Street Journal ha vinto per il suo reportage su Elon Musk, includendo il suo cambiamento verso la politica conservatrice, l’uso di droghe legali e illegali e le conversazioni private con il presidente russo Vladimir Putin.

Il Pulitzer ha anche conferito una citazione speciale per la carriera di Chuck Stone, giornalista pionieristico del movimento per i diritti civili. Mark Warren di Esquire ha vinto il premio per la scrittura di reportage con un ritratto di un pastore battista e sindaco di una piccola città che si è suicidato dopo che la sua vita online segreta è stata esposta da un sito di notizie di destra.

Alexandra Lange, collaboratrice di Bloomberg CityLab, ha vinto un premio per la critica grazie ai suoi scritti "eleganti ed espansivi" su spazi pubblici per famiglie.

Il Houston Chronicle ha vinto il Pulitzer per la scrittura editoriale con una serie sulle traversate ferroviarie pericolose, a cura di Raj Mankad, Sharon Steinmann, Lisa Falkenberg e Leah Binkovitz.

L'Associated Press è stata finalista per la copertura dell'attentato a Trump e per il suo lavoro investigativo su oltre 1.000 morti a causa di metodi di sedazione non letali utilizzati dalla polizia, in collaborazione con PBS FRONTLINE e i centri investigativi dell’Università del Maryland e dell’Università dell'Arizona.