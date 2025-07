La Corte costituzionale della Thailandia ha sospeso dalla carica la prima ministra Paetongtarn Shinawatra, in attesa di un’indagine legata a una controversa telefonata con Hun Sen, ex premier cambogiano e attuale presidente del Senato del Paese vicino. La decisione, presa all’unanimità, accoglie la richiesta di indagine per presunta violazione dell’etica politica, scaturita dalle polemiche sollevate da un audio trapelato che ha acceso lo scontro interno e portato migliaia di manifestanti in piazza.

Secondo quanto emerso, la telefonata – intercettata e diffusa – risalirebbe ai giorni della crisi diplomatica tra Thailandia e Cambogia, dopo l’uccisione di un soldato cambogiano lo scorso 28 maggio lungo il confine conteso. Nell’audio si sente la premier criticare un alto ufficiale dell’esercito thailandese e rivolgersi a Hun Sen con il tono informale di chi lo chiama “zio”, gesto considerato da molti nazionalisti un segno di eccessiva deferenza verso il leader cambogiano.

La reazione è stata immediata: sabato scorso migliaia di cittadini conservatori e nazionalisti sono scesi in piazza a Bangkok per chiedere le dimissioni della premier, accusandola di aver compromesso l’interesse nazionale. La tensione è salita di livello anche per le critiche sulla gestione della crisi di confine, che ha riportato a galla vecchie tensioni geopolitiche con Phnom Penh.

I giudici costituzionali hanno inoltre deliberato, con 7 voti favorevoli e 2 contrari, la sospensione immediata di Paetongtarn dalle sue funzioni. Alla leader è stato concesso un termine di 15 giorni per presentare prove a propria difesa.

Sul fronte internazionale, la Cina – tradizionale partner economico e politico della Thailandia – ha mantenuto una posizione neutrale ma ha espresso l’auspicio che Bangkok mantenga la stabilità e lo sviluppo. «Si tratta di una questione interna della Thailandia e non commenteremo», ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, durante il briefing quotidiano.