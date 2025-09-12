Si chiama Tyler Robinson e ha 22 anni il sospetto arrestato in relazione all'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Dopo l’annuncio di Donald Trump è arrivata anche la conferma del governatore dello Utah, Spencer Cox. Il giovane avrebbe confessato l’omicidio al padre, che lo avrebbe convinto a consegnarsi.

Secondo quanto riportato dal governatore, un primo bossolo inesploso del fucile usato da Tyler Robinson riportava la scritta: "Ehi, fascista? Beccati questo". Un secondo: "oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao". Un terzo bossolo inesploso riportava la scritta: "Se leggi questo, sei gay, LMAO, siamo in debito".

Il presidente Usa, nell’annunciare l’arresto, ha dichiarato di aspettarsi che il killer sia condannato a morte. E su questo il governatore repubblicano dello Utah non ha dubbi: chi ha sparato è “un essere malvagio” per il quale sarà chiesta la pena capitale.

Fino a qualche ora fa l’Fbi brancolava ancora nel buio sull’identità del killer. Di lui si da come si è mosso, che arma ha usato, quale sia il movente (antifascista e pro-gender, a dar retta alle indiscrezioni non confermate) e si conosce persino la sua faccia. Manca il nome dell’uomo su cui il Bureau aveva messo una taglia di centomila dollari.

In un video pubblicato online dall'FBI, si vede una persona identificata come il sospettato correre su un tetto dopo la sparatoria e saltare abilmente a terra. Viene poi visto attraversare una strada trafficata e sparire in una zona boscosa, dove gli investigatori hanno poi trovato un fucile Mauser calibro.30-06.

Alfiere della gioventù trumpiana, ora considerato un "martire" dalla destra americana, Charlie Kirk è stato ucciso mercoledì mentre partecipava a un dibattito pubblico in un'università dello Utah. Trump, che nell'immediatezza aveva accusato la "sinistra radicale", ora chiede moderazione e nonviolenza. Kirk "ha sostenuto la nonviolenza. E' così che vorrei che la gente reagisse", ha detto dopo aver annunciato che avrebbe gli conferito la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza civile americana.

L'omicidio è stato condannato all'unanimità da tutto lo spettro politico americano. In tutti gli Stati Uniti, si sono tenute veglie funebri per rendere omaggio all'attivista. Nel campus di Orem, diverse centinaia di persone con cappelli rossi MAGA e bandiere americane in mano si sono radunate e hanno pregato in memoria del defunto. Il vicepresidente JD Vance, che aveva salutato Charlie Kirk come un "vero amico", ha annullato il suo viaggio per le commemorazioni dell'11 settembre a New York per incontrare la sua famiglia nello Utah. A dimostrazione della vicinanza con Kirk, Vance ha aiutato a trasportare la bara per qualche metro fino suo aereo governativo. L'aereo è poi volato a Phoenix, in Arizona, sede di Turning Point USA, il movimento giovanile co-fondato da Charlie Kirk nel 2012.