Variante sudafricana, oggi riunione per discutere le contromisure

Cancellati i voi da e per il Sudafrica

Variante sudafricana, 32 mutazioni della proteina spike

Variante sudafricana, l'ordinanza di Roberto Speranza

Il nuovo allarme che irrompe sull’emergenza della pandemia globale, considerata più contagiosa e con 32 mutazioni della proteina Spike che rischiano di aumentarne la trasmissibilità e la capacità di eludere gli anticorpi. La variante,, è stata definita dagli esperti come «una delle peggiori viste finora» sia per le mutazioni che rendono il virus più contagioso, sia per quelle che potrebbero confondere gli anticorpi.L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la monitora da diversi giorni e oggi terrà una riunione per discutere le contromisure e denominarla con una lettera greca come per le altre varianti. La variante è stata identificata nel, la ricca provincia sudafricana che comprende. Il Sudafrica ha un tasso di vaccinazione di appena il 24% della popolazione totale e si ipotizza che le tante mutazioni si siano accumulate in un contagiato immunodepresso che ha lottato con il coronavirus per settimane o mesi.sudafricano ha riferito che la presenza della variante è stata documentata con il sequenziamento in 22 casi positivi, per lo più giovani, ma se ne segnalano già molti altri da vari laboratori del Paese. In totale sono almeno una sessantina i casi accertati a livello mondiale, tra cui quattro ine uno ain un viaggiatore di ritorno dal Sudafrica.Già giovedì sera Israele aveva immediatamente cancellato i voli da e per il Sudafrica e lo stesso ha fatto la Gran Bretagna estendendo la restrizione a. Per l’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria, la Uk Health Security Agency, è «la più pericolosa emersa finora». Il ministro della Salute britannico,, ha spiegato che «i vaccini potrebbero essere meno efficaci» contro la !sudafricana!., virologo dell’Imperial College di Londra, ha detto di aver osservato «un profilo di mutazioni veramente orribile».Nelle prossime ore lo stop ai viaggi si estenderà a macchia d’olio. Gli esperti rilevano come le 32 mutazioni sulla proteina spike (la punta della corona del coronavirus, la proteina che usa per agganciare le nostre cellule ed entrare al loro interno) siano un numero molto elevato, raggiunto per di più in un tempo brevissimo. Basti pensare che è circa il doppio rispettoe il triplo rispetto alla Alfa. Il timore è che gli anticorpi dei guariti e dei vaccinati fatichino a riconoscere il nuovo ceppo, e quindi ci proteggano meno.«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione«. Queste le parole del Ministro della Salute, Roberto Speranza.