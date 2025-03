Attacco con droni ucraini diretti a Mosca. Il numero totale di droni intercettati ha raggiunto quota 337, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, citato dall'agenzia Tass.

A seguito dell’attacco, per motivi di sicurezza sono stati sospesi i voli negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky, come comunicato dall'Agenzia federale per il trasporto aereo russa.

«Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno abbattuto finora 69 droni nemici in volo verso Mosca. I servizi competenti sono sul posto», si legge su un aggiornamento via Telegram.

Il sindaco Sobyanin ha precedentemente informato che, a causa della caduta di detriti da un drone, il tetto di un edificio in via Domodedovskaya è stato danneggiato. La maggior parte dei droni, 126, è stata abbattuta nella regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, mentre 91 sono stati intercettati nella regione di Mosca.

Kupchan: «A Putin conviene un accordo»

Secondo Cliff Kupchan, ex funzionario del Dipartimento di Stato e attuale presidente di Eurasia Group, «Trump punta alla normalizzazione con Mosca ed è disposto a fare concessioni a Putin, soprattutto in Ucraina».

«Kiev dovrà accettare di convivere con la Russia. Tornerà al centro della trattativa l'accordo sullo sfruttamento delle miniere da parte di imprese americane», ha dichiarato Kupchan in un'intervista al Corriere della Sera.

L'analista ha poi aggiunto: «L'incontro in Arabia Saudita serve per comunicare agli ucraini la migliore offerta a Putin secondo Trump. Alla fine, la questione sarà discussa tra Mosca e Washington, con Kiev che avrà un ruolo secondario».

Anche la Russia attacca con droni l'Ucraina

Nella notte, Mosca ha lanciato un massiccio attacco contro Kiev, utilizzando un missile balistico Iskander-M e 126 droni Shahed e simulatori di vario tipo.

Secondo fonti dell’Aeronautica militare ucraina, un missile e 79 droni sono stati abbattuti, mentre altri 35 droni sono stati distrutti sul campo.

Auto in fiamme dopo l'attacco a Mosca

Le conseguenze degli attacchi hanno causato gravi danni anche a Mosca: oltre 20 auto sono andate a fuoco in un parcheggio a Domodedovo, nella regione della capitale, a causa della caduta di detriti di un drone.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha dichiarato su Telegram: «Un incendio è scoppiato nel parcheggio per via della caduta di frammenti di un UAV. Più di 20 auto sono in fiamme. I vigili del fuoco e i servizi di emergenza sono sul posto e l'incendio è quasi sotto controllo».