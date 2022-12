«Siamo indignati per quello che succede a poche miglia dalle coste italiane.». Lo scrive in una nota. «Sono sopravvissuti alla traversata in mare e, prima ancora, a violenze, stupri, torture. Soccorrerli, assisterli e condurli in un porto sicuro - si legge nella nota - è un obbligo giuridico, non solo un principio etico; le navi di soccorso hanno fatto le prime due cose». La Procura di Catania ha intanto aperto un’inchiesta sulla possibile presenza di scafisti su nave Humanity 1. Le indagini della squadra mobile mirano ad individuare eventuali componenti dell’equipaggio delle due barche soccorse dalla Ong nel Mediterraneo. «Siamo sdegnati - prosegue Scalettari - per la scelta di. Bloccare i sopravvissuti in mare per giorni, su imbarcazioni che sono adatte al soccorso ma non certo a una lunga permanenza a bordo, vuol dire trattarli in modo inumano e degradante. Decidere chi può sbarcare e chi no in base alle condizioni mediche individuali è inaccettabile sotto il profilo etico e da un punto di vista giuridico, perché sono naufraghi ed è un’operazione di ricerca e soccorso: il diritto di scendere a terra in un porto sicuro (e il dovere delle navi di concludere in questo modo l’operazione di soccorso) devono prescindere da ogni caratteristica individuale». «Siamo sconcertati dal tentativo del nostro Governo di trovare il modo perqueste persone - un’altra violazione degli obblighi internazionali - anziché impegnare ogni sforzo possibile per assisterle, curarle, farle giungere finalmente in un luogo sicuro. Siamo sgomenti per il fatto che giorno dopo giorno, ora dopo ora, si stiano violando gravemente i diritti umani di queste persone». «Quelle 1.075 persone a bordo delle navi attualmente in mare sono davvero donne, bambini, uomini? Ce lo chiediamo perché le nostre istituzioni non li stanno trattando come tali, ossia come persone come noi e con gli stessi nostri diritti», sottolinea ancora Scalettari. «Siamo accanto ai soccorritori, ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro appoggio a Humanity 1, con 179 persone soccorse a bordo, Rise Above, con 90 persone soccorse a bordo, Ocean Viking, con 234 persone soccorse a bordo, e, con 572 persone soccorse a bordo», conclude. Nel frattempo è stato ufficialmente firmato per la, fatto salvo che per le operazioni di soccorso nei confronti dei soggetti più fragili a bordo. A firmare il divieto sono stati il ministro delle Infrastrutture, il ministro dell’Interno e della Difesa. Dei 572 a bordo di Geo Barents, quindi - così per come è stato per la, che stamane partecipava alla cerimonia di insediamento del nuovo Rabbino della Comunità Ebraica. All'uscita del ministro dalla sinagoga, gli attivisti hanno esposto un cartello con la scritta «Fateli sbarcare subito». «È ora di finirla con questa sceneggiata al porto di Catania - ha detto Beppe Caccia - dove ci sono 1.075 persone che chiedono solo di essere sbarcate. Una volta sbarcate, si faranno tutte le operazioni di riconoscimento. Ma la si smetta con una sceneggiata sulla pelle di persone disperate».