Nuovo scontro politico-giudiziario negli Stati Uniti. La First Lady Melania Trump ha minacciato di citare in giudizio Hunter Biden, figlio dell’ex presidente Joe Biden, dopo che quest’ultimo l’aveva collegata a Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minori.

Hunter Biden, in un’intervista, aveva affermato che sarebbe stato proprio Epstein a presentare Melania e Donald Trump, suggerendo un legame “ampio e profondo” con la coppia. Dichiarazioni che il team legale della First Lady ha definito “false, diffamatorie e provocatorie”.

La minaccia di una causa miliardaria

Secondo Fox News, Melania ha inviato tramite il suo avvocato Alejandro Brito una lettera a Hunter Biden chiedendo una smentita immediata e scuse pubbliche. In caso contrario, ha avvertito di voler intentare una causa da 1 miliardo di dollari di danni.

Nella lettera si legge che l’ex modella slovena pretende “una correzione completa e corretta del video e delle dichiarazioni” e che il figlio di Biden ha basato le proprie accuse su una biografia del giornalista Michael Wolff e su un articolo del Daily Beast, successivamente rimosso.

La replica di Hunter Biden

Hunter Biden, però, ha respinto le richieste con toni durissimi: «Fanculo, non succederà», ha detto a una tv locale. «Se il presidente e la First Lady vogliono chiarire la natura del loro rapporto con Epstein, io sono pronto a fornire loro la piattaforma per farlo».

Lo spettro del caso Epstein

La vicenda si inserisce in un clima già teso: nelle ultime settimane è cresciuta la pressione sull’amministrazione Trump perché vengano rese pubbliche tutte le informazioni sul caso Epstein.

Il Dipartimento di Giustizia ha concluso che non esiste alcun elenco segreto di clienti legati a personaggi famosi, ma restano interrogativi sul passato rapporto tra Trump ed Epstein, amici negli anni ’90 e nei primi 2000. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe perfino inviato a Epstein un biglietto di auguri con il disegno di una donna nuda nel 2003, circostanza però smentita dall’attuale presidente.

La battaglia legale tra Melania Trump e Hunter Biden potrebbe aprire un nuovo fronte nello scontro politico che vede contrapposte le famiglie dei due ex presidenti in vista delle prossime elezioni.