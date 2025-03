La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas, che coinvolge anche Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 529. La tregua è crollata nelle scorse ore e Israele ha ripreso i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e di aver respinto le proposte di mediazione. Il bilancio è drammatico: secondo fonti palestinesi, almeno 330 persone sono rimaste uccise nei raid.

Le forze armate israeliane (IDF) avvertono che l'offensiva continuerà fino alla neutralizzazione delle milizie di Hamas. Il gruppo terroristico, da parte sua, ha accusato Israele di aver condannato a morte gli ostaggi israeliani ancora nelle loro mani.

Hamas: «Israele ha sacrificato i suoi ostaggi»

Gli attacchi aerei israeliani sulla Striscia di Gaza sono una «condanna a morte» per gli ostaggi detenuti nell'enclave palestinese, ha dichiarato Ezzat al-Rishq, membro dell'ufficio politico di Hamas, in un'intervista alla CNN. «La decisione di Netanyahu di riprendere la guerra significa sacrificare i prigionieri dell'occupazione», ha affermato il leader di Hamas, accusando Israele di non essere mai stato realmente interessato a una soluzione negoziata.

Anche il Ministero della Salute di Hamas ha denunciato un attacco "infido" contro civili indifesi. Secondo Al Jazeera, molti dei 330 morti sarebbero donne e bambini. La Jihad islamica palestinese ha invece accusato Israele di aver «sabotato deliberatamente» il cessate il fuoco in vigore dal 19 gennaio.

Israele intensifica i bombardamenti su Gaza

L’esercito israeliano ha confermato di aver lanciato un’offensiva aerea su vasta scala in tutta la Striscia di Gaza, colpendo obiettivi strategici di Hamas. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, le operazioni militari sono state dirette contro comandanti di medio livello del gruppo, membri del politburo e infrastrutture utilizzate per il coordinamento degli attacchi.

Fonti dell'IDF hanno dichiarato che "gli attacchi continueranno finché sarà necessario" e che l'operazione potrebbe essere ampliata con interventi di terra se richiesto dal governo. Il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, e il direttore dello Shin Bet, Ronen Bar, stanno coordinando le operazioni direttamente dal quartier generale militare.

Alta tensione tra Israele e Hamas

Il governo israeliano ha sottolineato che la ripresa dei combattimenti è stata necessaria dopo il fallimento delle trattative sugli ostaggi. Netanyahu ha ribadito che «Israele non cederà al ricatto del terrorismo» e che «la guerra finirà solo quando Hamas sarà completamente neutralizzato».