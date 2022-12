Covid, Bassetti chiede una riduzione della quarantena

Medici di famiglia preoccupati dai contagi tra Natale e Capodanno

«La struttura commissariale, d’intesa con il ministero della Salute e sentito l’Ordine dei Farmacisti, ha raggiunto l’accordo concirca la vendita delle mascherine Ffp2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti. Il prezzo concordato è pari a 0,75 Euro per unità». È quanto rende noto la struttura commissariale presieduta dal generale. «L’accordo sarà siglato a breve, e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria», si legge ancora.«Dopo gli Usa, anche alcuni Paesi europei hanno ridotto la quarantena dei positivi asintomatici a 5 giorni. Dobbiamo farlo anche noi. E anche rapidamente». È l’esortazione indirizzata al Governo lanciata attraverso i social da, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. «Con milioni di positivi asintomatici - afferma l’esperto - rischiamo di chiudere in casa gente che non trasmette il virus a nessuno. Vediamo se ascoltano al ministero».«I numeri di contagiche stiamo vedendo nei nostri studi sono importanti. E temiamo l’effetto, nei prossimi giorni, delle feste natalizie. Già abbiamo, tra i nostri assistiti, diversi nuclei familiari con tutti i componenti contagiati. E, in particolare a Sud, dove spesso si è festeggiato in famiglia e abbiamo più situazioni di famiglie "larghe" - dal nonno al nipote - che convivono. Dunque, ci preoccupa il periodo post festivo». Ad esprimere i timori, attraverso l’Adnkronos Salute, è il segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg),Il leader sindacale sottolinea che «i numeri che stiamo vedendo sono legati molto alle feste natalizie: chi si è contagiato a Natale, magari un nipotino asintomatico, ha contagiato chi ha incontrato a Capodanno. Speriamo nelle prossime settimane di non vedere i nonni ammalati.I problemi riguardano soprattutto le aree del Paese ad alta densità abitativa e dove i nuclei familiari vivono spesso in spazi ristretti, come accade per esempio in Campania, nella mia area di riferimento».