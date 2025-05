Con grande entusiasmo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato che l'Italia ospiterà per la prima volta nella sua storia l'America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. La trentottesima edizione di questo evento globale si svolgerà a Napoli nel 2027, una scelta che segna un grande traguardo per l’Italia e in particolare per il Sud, contribuendo a rafforzare la sua immagine internazionale.

Meloni ha ringraziato i protagonisti del lavoro che ha portato a questo risultato, tra cui il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e Sport e Salute. L’annuncio non solo celebra il ritorno di un evento di tale rilevanza in Italia, ma offre anche nuove opportunità per il Sud, che sta vivendo un periodo di crescita economica e sociale, con un PIL e tassi di occupazione superiori alla media nazionale.

In particolare, la competizione rappresenterà un'opportunità unica per accelerare il piano di riqualificazione della zona di Bagnoli, con l'obiettivo di trasformarla in un moderno polo turistico, balneare e commerciale. Tale rinnovamento contribuirà a rinforzare ulteriormente la vocazione marittima dell'Italia, che gioca un ruolo di primo piano nel settore della nautica, della cantieristica e dell'industria armatoriale.

Il mare, ha sottolineato Meloni, è da sempre un elemento cruciale dell’identità culturale e economica dell'Italia, ed ospitare l'America's Cup è una dimostrazione di questa eredità. L'Italia è pronta a raccogliere questa sfida e a dimostrare al mondo di cosa è capace, accogliendo l'evento con l’entusiasmo e l’eccellenza che la contraddistinguono.

Napoli, quindi, si prepara ad essere al centro del mondo velico nel 2027, portando con sé la bellezza e la forza di una nazione che guarda sempre avanti.