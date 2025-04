Sono state diffuse sui social le prime immagini della bara di Papa Francesco, il cui corpo è attualmente collocato nella cappella di Casa Santa Marta. Il Pontefice indossa una veste liturgica rossa, ha il rosario tra le mani e la mitra sul capo. La bara, semplice, è in legno. Accanto a lui sono presenti le Guardie Svizzere e il cardinale Pietro Parolin.

La Rai dedica l’intera giornata a Papa Francesco: niente pubblicità, palinsesto speciale su tutti i canali

Anche nella giornata di oggi, martedì 22 aprile, la Rai ha deciso di dedicare ampio spazio alla figura di Papa Francesco, sospendendo tutta la pubblicità e rimodulando la programmazione per rendere omaggio al Pontefice.

Su Rai 1, la giornata si è aperta alle 6.30 con uno speciale del Tg1, seguito dall’edizione delle 8, “Unomattina” alle 8.35, “Storie Italiane” alle 11 e il Tg1 delle 13.30. Nel pomeriggio è prevista un’edizione speciale del Tg1 alle 14, “A Sua Immagine” alle 16, “La Vita in Diretta” alle 17.05, il Tg1 serale alle 19.56 e un’edizione speciale di “Porta a Porta” alle 20.30. In prima serata andrà in onda la fiction “Fuochi d’artificio” alle 21.30, seguita dal film “Correre per ricominciare” alle 23.30 e, all’1, lo speciale “Testimoni e protagonisti”. La copertura continuerà su RaiNews 24.

Su Rai 2, la programmazione ha incluso il film “Giacobbe” alle 6.30, il Tg2 delle 8.30, “Tg2 Italia Europa” alle 8.45, il film “San Paolo” alle 11.10 e l’edizione del Tg2 delle 13. Alle 13.30 spazio all’attualità con “Ore 14”, seguito da “Bellamà” alle 15.30, “Tg2 Speciale” alle 17, “Tg Parlamento” e “Tg Sport”. In prima serata, la serie “Blue Bloods” alle 19, il Tg2 delle 20 e “Tg2 Post” alle 21. I film “18 regali” e “Bar Giuseppe” andranno in onda rispettivamente alle 21.30 e alle 23. Seguiranno “Casa Italia” a mezzanotte e mezza e i notiziari di RaiNews 24.

Su Rai 3, la giornata è iniziata con “Agorà” alle 8, “Restart” alle 10, “Tg3 Speciale” alle 11.20 e “Quante Storie” alle 12.45. A seguire “Passato e Presente” alle 13.15, il Tg Regione alle 14 e il Tg3 delle 14.20. In programmazione anche “Leonardo”, “Piazza Affari”, “Tg Lis” e “Tg Parlamento”. Alle 15.25 è andata in onda la replica del documentario “Francesco venuto quasi dalla fine del mondo”. Seguiranno uno speciale Tg3 alle 16.15, “Geo” alle 17, il Tg3 delle 19, Tg Regione alle 19.30, “Blob” alle 20 e “Il Cavallo e la Torre” alle 20.20. In prima serata il film “Mission” alle 21.20, e “Linea Notte” alle 23.30, con collegamenti da RaiNews 24 dall’1.30.

Zelensky atteso a Roma per i funerali

Intanto, una fonte della presidenza ucraina ha fatto sapere che il presidente Volodymyr Zelensky parteciperà ai funerali di Papa Francesco. “L’ufficio del presidente è in attesa della data della sepoltura del Papa e sta preparando la visita del presidente a Roma per salutare il Pontefice”, ha riferito la fonte all’agenzia AFP.