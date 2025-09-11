Elon Musk ha perso il titolo di persona più ricca del mondo a favore di Larry Ellison, cofondatore e presidente di Oracle. Il patrimonio dell’81enne imprenditore è salito a 393 miliardi di dollari, contro i 385 miliardi dell’ad di Tesla e SpaceX.

Il sorpasso è arrivato dopo la pubblicazione della relazione finanziaria di Oracle, che ha registrato un boom nella domanda di servizi legati all’intelligenza artificiale. Il titolo del colosso del software ha guadagnato oltre il 40%, generando un aumento di ricchezza record per Ellison, pari a 101 miliardi in pochi giorni.

Chi è Larry Ellison

Fondatore di Oracle nel 1977, Ellison è stato amministratore delegato per 37 anni prima di lasciare la guida operativa nel 2014, mantenendo il ruolo di presidente e direttore tecnico. Detiene ancora circa il 40% dell’azienda.

Nel corso della sua carriera ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Tesla (2018-2022), possiede quasi il 50% di Paramount Skydance — gigante mediatico nato nell’agosto 2025 dalla fusione tra Paramount e Skydance, società guidata dal figlio David — ed è noto per la sua passione per la vela, che lo ha portato a finanziare l’Oracle Team Usa, due volte vincitore dell’America’s Cup. Dal 2020 vive stabilmente sull’isola hawaiana di Lanai, che ha acquistato quasi interamente nel 2012 per 300 milioni di dollari. Con l’ascesa di Ellison, Musk scivola al secondo posto, seguito da altri colossi della tecnologia come Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page e Sergey Brin (Google). L’ascesa del fondatore di Oracle segna l’ennesimo capitolo della competizione tra i giganti della tecnologia, con l’IA al centro delle nuove fortune miliardarie.