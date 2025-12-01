Il caso di Rahmanullah Lakanwal, l’uomo che ha sparato contro due membri della Guardia Nazionale a Washington, riporta al centro dell’attenzione il percorso complesso dei veterani afghani arrivati negli Stati Uniti dopo il crollo di Kabul. Secondo quanto riferito da Nbc News, Lakanwal apparteneva alla Zero Unit CIA, un reparto segreto formato da combattenti afghani altamente addestrati e utilizzato per anni dall’intelligence statunitense nelle operazioni più rischiose contro i comandanti talebani. Una struttura clandestina, efficiente e temuta, che ha rappresentato uno dei pilastri dell’azione militare americana nella lunga guerra in Afghanistan.

Gli uomini della Zero Unit – nota anche come Unità d’Attacco Nazionale – erano considerati tra i collaboratori più affidabili e controllati dell’apparato militare USA. Andrew Sullivan, ex ufficiale dell’esercito americano in Afghanistan, ha ricordato alla Nbc come questi combattenti abbiano “tolto dal campo figure pericolose e salvato vite americane”. Proprio per questo, dopo il ritorno dei talebani a Kabul nell’agosto 2021, vennero inseriti tra i gruppi prioritari da evacuare: per il nuovo regime erano obiettivi di ritorsione immediata.

La CIA supervisionò l’evacuazione di circa 10mila membri delle unità speciali afghane, compreso Lakanwal. Tuttavia, una volta raggiunti gli Stati Uniti, molti di loro si trovarono intrappolati in un limbo fatto di incertezze burocratiche, assenza di permessi di lavoro e difficoltà economiche. Le organizzazioni che assistono i rifugiati afghani, insieme agli ex ufficiali statunitensi che avevano lavorato fianco a fianco con queste unità, hanno più volte sollecitato le amministrazioni Biden e Trump a intervenire per regolarizzare il loro status legale. Le richieste, però, sono rimaste per lo più inascoltate, mentre cresceva il senso di frustrazione e precarietà.

Secondo le ricostruzioni emerse finora, Lakanwal era sottoposto a ulteriori verifiche al momento della domanda di asilo, poi concessa durante l’amministrazione Trump. Una procedura rigorosa, spiegano le fonti citate dalla Nbc, giustificata dal ruolo operativo svolto durante gli anni della guerra. Nulla di quello che emerge oggi lascia però presagire un rischio anticipato o un segnale d’allarme che potesse far immaginare l’epilogo violento avvenuto a Washington.