Trattativa Stato-Cosa Nostra, ecco le motivazioni d'appello

La proposta di Vito Ciancimino ai carabinieri del Ros

Trattativa Stato-Cosa nostra, «la sentenza di primo grado è incongruente»

La cattura di Totò Riina e lo stop alla trattativa con Ciancimino

Sono state depositate, a quasi un anno dalla sentenza emessa il 23 settembre del 2021, le motivazioni del processo d’appello. La Corte d’assise d’appello di, presieduta da, aveva assolto al processo gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri , accusati di minaccia a Corpo politico dello Stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca . Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella . Confermata la condanna del capomafia. La sentenza è composta da oltre tremila pagine.«Ben si comprendono le perplessità di Paolo Borsellin o a fronte dell’opzione di chiudere con una richiesta di archiviazione le indagini del più importante procedimento istruito in quel momento storico dalla Procura dinell’ambito di quello specifico filone investigativo» scrivono i giudici della, i quali ricordano anche le «doglianze cheaveva personalmente raccolto nei suoi contatti con i carabinieri del». E fanno riferimento a quanto accadde nell’affollata assemblea plenaria che si tenne in Procura con i pm, cioè appena cinque giorni prima della strage di via D’Amelio . «Il dottor Borsellino lo disse espressamente in quella assemblea», dicono, come «ben rammenta».«È pacifico, perché comprovato dalle convergenti allegazioni dei diretti protagonisti della vicenda, che», l’ex sindaco mafioso di«intese la proposta inizialmente rivoltagli daesattamente nei termini in cui tale proposta era stata formulata, e quindi, così come riassunta, con parole diverse, ma semanticamente equipollenti, dai due ex ufficiali prefetti. E dunque la proposta fu di tentare di stabilire un contatti con i vertici,per sondarne la disponibilità ad un dialogo finalizzato a trovare un punto di intesa, cioè un accordo, per porre fine alle stragi». «In sostanza - dicono i giudici - la sollecitazione rivolta adi sondare la possibilità di allacciare un dialogo con ’"quella gente" voleva essere,, solo un escamotage per guadagnarsi la sua fiducia e per prendere tempo, portandolo gradatamente dalla loro parte, poiché non si poteva a muso duro intimargli di collaborare se voleva alleviare la sua posizione processuale».La sentenza di primo grado, con la quale i giudici guidati da, condannarono pesantemente i generali«è incongruente», sostiene il collegio giudicante, presieduto da Angelo Pellino che dunque non risparmia le critiche al collega di primo grado. In appello i tre ufficiali sono stati tutti assolti, così come l’ex senatore, tutti accusati di minaccia a corpo politico dello Stato.parla di «varie incongruenze» della sentenza di primo grado. «Anzitutto - scrivono i giudici d’appello - nel ragionamento dei giudici di primo grado sembra quasi che la cattura disia sopravvenuta come un evento accidentale, nel percorso della trattativa. E che il segnale rassicurante lanciato con la mancata perquisizione del covo diservisse a confermare che nulla era cambiato, e che restava ferma la sollecitazione aripristinare un costume di rapporti ispirati a una pacifica coabitazione o almeno un tacito patto di non belligeranza tra Stato e mafia».«In realtà - dicono ancora in sentenza d’appello - la lettura offerta dalla sentenza non i conti con il dato conclamato che la cattura dinon era un accidente nel percorso della presunta trattativa, perché parallelamente allo sviluppo dei contatti con», l’ex sindaco mafioso di Palermo,«si preparavano e si attrezzavano per dare corso a una indagine sul territorio specificamente mirata a individuare e a catturare il capo di Cosa nostra». «E dimentica di considerare che la trattativa con Ciancimino, a sua volta, non aveva avuto uno svolgimento lineare,».