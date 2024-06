Il cofondatore di Wikileaks Julian Assange è stato rilasciato dal carcere di Belmarsh a Londra dove era detenuto da cinque anni. La notizia è stata data da WikiLeaks, l'organizzazione da lui fondata, che ha pubblicato sui social media un video di Assange mentre si imbarcava su un volo in partenza dal Regno Unito all'aeroporto di Stansted di Londra. L'annuncio della liberazione di Assange arriva poco dopo la notizia che si sarebbe dichiarato colpevole questa settimana di aver violato la legge statunitense sullo spionaggio, in base a un accordo che gli avrebbe permesso di tornare nella sua nativa Australia.

I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato nei documenti del tribunale che Assange, 52 anni, ha accettato di dichiararsi colpevole dell'unico reato di aver cospirato per ottenere e divulgare documenti riservati della difesa nazionale degli Stati Uniti, secondo i documenti depositati presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per le Isole Marianne Settentrionali.

Cosa succede ora ad Assange

Assange sarà condannato nel corso di un'udienza sull'isola di Saipan, nelle Isole Marianne Settentrionali, domani alle 9 ora locale. Secondo l'accordo, che dovrà essere approvato da un giudice, è probabile che gli verranno accreditati i cinque anni che ha già scontato e non dovrà affrontare un nuovo periodo di carcere.

WikiLeaks ha precisato in una nota che Assange ha trascorso in carcere 1.901 giorni, «in una cella di 2 metri per 3 metri, isolato 23 ore al giorno». WikiLeaks nel 2010 ha pubblicato centinaia di migliaia di documenti militari statunitensi riservati sulle guerre di Washington in Afghanistan e Iraq, le più grandi violazioni della sicurezza di questo tipo nella storia militare degli Stati Uniti, insieme a una serie di dispacci diplomatici.