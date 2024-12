Il tennista italiano più forte del mondo Jannik Sinner, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il neoeletto presidente americano Donald Trump: sono questi i tre personaggi che compongono il podio dei più ricercati nel corso del 2024 sul portale treccani.it, che vanta oltre un milione di pagine visitate al giorno.

È Jannik Sinner, e non poteva essere altrimenti considerati gli straordinari successi conseguiti da questo campione, il più ricercato nel 2024: espressione di "puro tennis", «predestinato a dominare il prossimo decennio», protagonista di un «tennis di altissimo livello». Un successo che, secondo la Treccani, «ha messo Sinner sotto i riflettori sin da quando era un teenager e ciò, in un Paese come l'Italia, significa caricarlo di pressioni e aspettative per poi tentare di abbatterlo al primo sbaglio o alla prima scelta non condivisa».

A poca distanza, sul podio dei più cliccati sul portale treccani.it, Giorgia Meloni, prima donna nella storia repubblicana ad assumere la carica di presidente del Consiglio dei ministri. Come ricorda la Treccani, Giorgia Meloni è «interessata alla politica sin dall'adolescenza e nel 1996 ha iniziato la militanza in Alleanza nazionale come responsabile del movimento studentesco… nel 2012 ha fondato insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto il partito Fratelli d'Italia - Centrodestra Nazionale (dal 2014 Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale e dal 2017 Fratelli d'Italia), che alle elezioni politiche del 2022 ha avuto uno straordinario successo, affermandosi come primo nel Paese con circa il 26% dei consensi e ottenendo, con la coalizione di centrodestra, con Forza Italia, Lega, Noi moderati circa il 44% dei voti, la maggioranza assoluta in Parlamento».

Terza posizione per Donald Trump, il neoeletto presidente degli Stati Uniti, che non ha mai smesso di attirare l'attenzione del pubblico e ha dato origine alla voce "trumpismo", registrata a tempo di record dal Vocabolario Treccani.

A seguire nella speciale classifica dei 10 più ricercati del portale treccani.it figurano: al quarto posto Yulia Navalnaya, vedova dell'attivista politico russo Aleksei Navalny, perseguitato e deceduto a Kharp nel febbraio di quest'anno; al quinto Angelina Mango, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo; al sesto Ahoo Daryaei, la studentessa iraniana divenuta celebre per essersi fatta fotografare parzialmente svestita scatenando la repressione del regime; al settimo la principessa del Galles Kate Middleton, moglie dell'erede al trono britannico William; all'ottavo il multimiliardario Elon Musk, alla guida della Tesla e di X; al nono la scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la letteratura 2024, i cui libri in Italia sono pubblicati da Adelphi; e al decimo Maura Delpero, la regista Leone d'Argento 2024 alla Mostra del Cinema di Venezia, in lizza per l'Oscar come miglior film straniero con "Vermiglio".