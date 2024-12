Elon Musk torna a far parlare di sé e ad alimentare polemiche dopo aver espresso il suo sostegno per i neonazisti della Afd in Germania. Il magnate reclutato da Donald Trump come ministro della riduzione della spesa pubblica, con un post su X, prende posizione a favore di Alternative fur Deutschland: «Solo l'Afd può salvare la Germania», scrive Musk rilanciando un video di Naomi Seibt, esponente del partito di estrema destra.

«Inorridisce all'idea che la Germania debba seguire l'esempio di Elon Musk e di Javier Milei -dice Seibt-. Rifiuta fermamente un approccio pro-libertà e rifiuta qualsiasi discussione con l'AfD». Le posizioni espresse da Seibt sono totalmente condivise da Musk. A Musk risponde Alice Weidel, co-presidente di Afd. «Caro Elon Musk, grazie mille per il tuo post. Afd è davvero l'unica alternativa per il nostro paese; la nostra ultima opzione. Auguro a te e al Presidente Donald Trump tutto il meglio per il prossimo mandato! E inoltre, auguro a te e a tutto il popolo americano un Buon Natale e Felice Anno Nuovo», dice.

Indignate le reazioni a Berlino per la sortita del magnate. «È minaccioso, irritante e inaccettabile che una figura chiave del futuro governo statunitense interferisca nella campagna elettorale tedesca», dice Dennis Radtke, eurodeputato della Cdu di centro-destra, al quotidiano Handelsblatt. Musk è una «minaccia per la democrazia nel mondo occidentale», ha aggiunto, accusando lo di aver trasformato X in una «fionda di disinformazione».

La Germania andrà alle urne per le elezioni anticipate il 23 febbraio, dopo che la coalizione di governo di Scholz, la coalizione semaforo composta da 3 partiti, è crollata il mese scorso. Scholz spera di ottenere un secondo mandato, ma i sondaggi danno in testa il principale blocco di opposizione di centro-destra.

L’AfD è in crescita nei sondaggi, ma la sua candidata, Alice Weidel, non sembra avere alcuna possibilità realistica di diventare cancelliera perché gli altri partiti si rifiutano di collaborare con il patrito più a destra del mondo occidentale.