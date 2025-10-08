La Freedom Flotilla Coalition (FFC) e il gruppo Thousand Madleens to Gaza (TMTG) hanno denunciato che nove imbarcazioni dirette verso Gaza – otto a vela con bandiere italiana e francese e una nave a motore battente bandiera di Timor Est – sono state attaccate e intercettate dall’esercito israeliano alle ore 04:34 di questa mattina, a circa 120 miglia nautiche dalla costa.

Secondo il comunicato, gli equipaggi – composti da medici, giornalisti e funzionari eletti – sono stati “rapiti” insieme a forniture umanitarie per un valore superiore a 110.000 dollari, tra cui medicinali, attrezzature respiratorie e alimenti destinati agli ospedali della Striscia. «La loro sorte rimane sconosciuta», hanno dichiarato gli organizzatori.

«Israele non ha alcuna autorità legale per detenere volontari internazionali a bordo di queste navi», si legge nella nota. «Il sequestro viola palesemente il diritto internazionale e sfida gli ordini vincolanti della Corte internazionale di giustizia, che richiedono un accesso umanitario senza ostacoli a Gaza». Gli attivisti ribadiscono che la detenzione è «arbitraria e illegale» e chiedono l’immediata liberazione dei volontari.

Precedenti e escalation

Il comunicato collega l’episodio ad altri attacchi recenti: il sequestro delle navi Global Sumud Flotilla, Handala e Madleen, e l’attacco con droni israeliani alla Conscience nelle acque europee. «Questi episodi dimostrano – scrivono – la deliberata escalation di Israele e il totale fallimento dei governi nell’imporre il rispetto del diritto internazionale». La FFC e la TMTG hanno elencato cinque richieste urgenti: la fine del blocco «illegale e mortale» di Gaza; la fine del genocidio contro la popolazione palestinese; il rilascio immediato di tutti i volontari sequestrati; la consegna diretta degli aiuti umanitari ai palestinesi, senza controllo israeliano; la piena responsabilità per gli attacchi militari alle imbarcazioni civili.