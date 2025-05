Un tragico aggiornamento dalla Striscia di Gaza: almeno 19 persone sono morte questa mattina a seguito di due attacchi aerei israeliani nel nord dell'enclave palestinese. L'agenzia della Protezione Civile di Gaza ha dichiarato che i suoi team hanno trovato 15 morti e 10 feriti, per lo più bambini e donne, a seguito di un attacco che ha colpito tre appartamenti a nord-ovest di Gaza City. Un altro attacco ha ucciso quattro persone e ferito altre quattro in un'abitazione a Beit Lahiya, nel nord-ovest.

Nel frattempo, Israele ha annunciato l'intenzione di intensificare le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Un funzionario israeliano ha dichiarato che il governo israeliano ha approvato piani per un'ulteriore acquisizione di territori nell'enclave palestinese, già in parte sotto il controllo di Israele. Il piano, secondo il funzionario, è graduale e mira a fare maggiore pressione su Hamas affinché negozi un cessate il fuoco che soddisfi le condizioni israeliane. La decisione arriva il giorno dopo l'annuncio del richiamo di decine di migliaia di riservisti israeliani per le operazioni a Gaza.

L'Iran, nel frattempo, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel supporto ai miliziani Houthi dello Yemen, che hanno lanciato un missile balistico ieri verso l'aeroporto internazionale di Ben Gurion a Tel Aviv. Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che le azioni degli Houthi sono state una "decisione indipendente", motivata dal loro sentimento di solidarietà verso il popolo palestinese. Tuttavia, Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, ha promesso di colpire l'Iran per il presunto sostegno ai miliziani Houthi.