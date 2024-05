Le Nazioni Unite «sono diventate essenzialmente un collaboratore di Hamas e, soprattutto, sono diventate un'entità terroristica a sé». A dichiararlo, in un'intervista alla Radio dell'esercito israeliano, è stato l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan. Ad una richiesta di chiarimento circa le sue accuse, riferisce 'Times of Israel', l'ambasciatore precisa che l'ONU è diventata «parzialmente» un'entità terroristica e cita quella che definisce una frequente e affrettata condanna di Israele su qualsiasi accusa «non verificata» nei suoi confronti.

«Al contempo - continua - si rifiuta di commentare le accuse di utilizzo da parte di Hamas delle infrastrutture dell'Onu e non prende provvedimenti per impedire che ciò accada o per licenziare il personale dell'Unrwa che si presume sia coinvolto nel terrorismo». «E così l'organismo è diventato in parte una sorta di organizzazione terroristica, non ho un modo migliore per dirlo», conclude.