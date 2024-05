Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, attraverso la sua amministrazione, ha comunicato ai parlamentari che invierà a Israele un pacchetto di oltre 1 miliardo di dollari in armi e munizioni. Lo riferiscono due assistenti del Congresso, parlando a condizione di mantenere l'anonimato. Il nuovo pacchetto comprende circa 700 milioni di dollari di munizioni per carri armati, 500 milioni di dollari di veicoli tattici e 60 milioni di dollari di proiettili da mortaio. Si tratterà della prima spedizione di armi a Israele annunciata dall'amministrazione da quando, all'inizio del mese, ha sospeso un altro trasferimento di armi, che consisteva in 3.500 bombe. L'amministrazione aveva dichiarato di aver sospeso il precedente trasferimento per evitare che Israele usasse le bombe nella sua offensiva su Rafah, nel sud di Gaza.

Al momento non ci sono indicazioni sulla data di invio delle armi. Secondo due delle fonti, la spedizione non rientra nel pacchetto di aiuti all'estero, a lungo rimandato, che il Congresso ha approvato e il presidente Usa Joe Biden ha firmato il mese scorso. Non è chiaro se si tratti dell'ultima tranche di una vendita di armi già esistente o di qualcosa di nuovo.