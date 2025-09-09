Le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno confermato in una dichiarazione di aver preso di mira la leadership di Hamas con un attacco condotto dall'aeronautica militare. "I membri della dirigenza colpiti hanno guidato le attività dell'organizzazione terroristica per anni e sono direttamente responsabili del massacro del 7 ottobre e della guerra contro lo Stato di Israele", si legge.

Non è menzionato esplicitamente il Qatar, ma la dichiarazione fa seguito alle segnalazioni di esplosioni a Doha, dove risiede la massima dirigenza di Hamas. L'esercito ha affermato di aver adottato misure per mitigare i danni ai civili durante l'attacco, anche utilizzando munizioni di precisione e altre informazioni di intelligence. La dirigenza del gruppo si sarebbe riunita oggi per discutere dell'ultima proposta statunitense sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Secondo un alto funzionario israeliano citato da Channel 12, il presidente Usa Donald Trump avrebbe dato il via libera all'attacco, condannato dal Qatar. Per il ministero degli Esteri qatarino si tratta di una flagrante violazione di tutte le leggi e norme internazionali e una grave minaccia alla sicurezza e all'incolumità dei qatarioti e dei residenti del Qatar. Doha non tollererà questo comportamento sconsiderato di Israele e la sua continua manomissione della sicurezza della regione, ha aggiunto.