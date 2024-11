Una ragazza iraniana si è spogliata per protesta all’Università di Teheran, dopo essere stata ripresa dalla polizia dell’ateneo per via del suo abbigliamento ritenuto non idoneo, visto che non indossava l’hijab. Come segno di protesta la giovane si è quindi tolta i vestiti, rimanendo in intimo nel cortile dell’ateneo. La scena è stata ripresa in un video da una finestra dell’ateneo.