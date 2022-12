La lista di Kiev contro gli invasori russi

Il presidente russoha avuto venerdì, 18 marzo 2022, un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco. Lo riferisce il, secondo cui ha detto achesta cercando di «ritardare i negoziati, presentando nuove proposte irrealistiche». Tuttavia, secondo la nota del, «la parte russa è pronta a continuare a cercare soluzioni in linea con i suoi ben noti approcci di principio». Si terrà quindi in serata un nuovo colloquio telefonico tra il presidente russo e il presidente francese Emmanuel Macron , ha reso poi noto il portavoce del Cremlino,Intantoha pubblicato una nuova lista di nomi di invasori russi che commetterebbero crimini di guerra. Si tratta dei militari della 136a brigata di fucili motorizzati separata della città didella Repubblica del. «Ogni ucraino dovrebbe conoscere questi nomi - scrive nella propria pagina Facebook la Direzione dell'intelligence deldell'Ucraina - Ricorda! Per i crimini commessi contro la popolazione civile dell'Ucraina, tutti i criminali di guerra saranno processati e consegnati alla giustizia».