Bombe su Kharviv e Chernihiv, morto un cittadino Usa. Macron: “Prepariamoci a una guerra ad alta intensità”

Nel ventiduesimo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina, le forze armate russe mantengono le loro posizioni intorno alle principali città, tra cui Kiev. Ma secondo l’intelligence britannica, l’invasione «si è ampiamente bloccata su tutti i fronti» e «le forze russe hanno fatto progressi minimi sul terreno, nel mare e nello spazio aereo negli ultimi giorni, continuando a registrare pesanti perdite».

Intanto, nella città portuale di Mariupol, i soccorritori – ha reso noto un consigliere del sindaco della città – hanno cominciato ad estrarre i primi sopravvissuti, finora 130, dalle macerie del teatro bombardato ieri. Ma non è affatto chiaro quante persone siano sopravvissute alla struttura, il Teatro Drammatico, che nei giorni precedenti era stato utilizzato come rifugio da un migliaio di persone. Le immagini satellitari prima del bombardamento hanno mostrato che c’era scritto la parola «bambini», in russo, a grandi lettere bianche davanti e dietro il teatro. Gli sforzi dei soccorritori sono ostacolati dai continui bombardamenti e dalle immagini rilanciate dai sociale media si vede che il teatro è andato in gran parte distrutto. Il governo russo ha negato di aver compiuto l’attacco, definendo le accuse «una bugia».

Bombe su Chernihiv e Kharkiv

Ci sono vittime dopo il bombardamento russo nel centro di Chernihiv, cittadina russa nel Nord dell’Ucraina, e tra queste un cittadino statunitense. Lo ha riferito la polizia regionale di Chernihiv. Sono stati attaccati «ancora una volta con l’artiglieria pesante i civili disarmati», ha riferito la polizia secondo la stampa ucraina.

Secondo quanto dichiarato dalle forze armate ucraine, le truppe russe non sono ancora riuscite a circondare la principale città nord-orientale Kharkiv, perché a corto di rifornimenti e munizioni. Si prevede che possano cercare di aggirare la città mentre la resistenza continua, secondo l’ Institute for the Study of War (ISW). Restano accerchiate le città di Sumy, Lebedyn e Okhtyrka. Secondo il quotidiano ’The Kyiv Independent’, le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte la città di Merefa nell’Oblast di Kharkiv. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini.

Kiev

La capitale rimane sotto il controllo ucraino nonostante i pesanti bombardamenti, ma gli osservatori dicono che le forze russe stanno ancora lentamente avanzando e si trovano sempre più vicine alla capitale. Parti di un missile da crociera russo intercettato dalla contraerea hanno colpito un edificio residenziale della capitale, causando un morto, una donna anziana, e tre feriti. L’esercito ucraino ha detto di aver respinto gli attacchi verso il sobborgo di Vyshgorod e altri tratti delle difese settentrionali della città. Altrove, nel nord, i difensori hanno ancora il controllo della città di Chernigiv, che è sempre circondata da truppe russe che cercano di riorganizzarsi e riarmarsi; ma il governatore regionale, Vyacheslav Chaus, ha detto che ben 53 civili sono stati uccisi a Chernigiv, mercoledì.

Il fronte Sud

Nel teatro di Mariupol bombardato ieri dalle forze russe erano presenti almeno 500 civili, secondo Human Rights Watch. Maxar Technologies, una società privata statunitense, ha distribuito immagini satellitari raccolte il 14 marzo che mostravano la parola «bambini» in caratteri russi di grandi dimensioni, dipinta per terra fuori dall’edificio. Circa 20.000 persone sono riuscite a partire attraverso un corridoio umanitario dalla città portuale, vista come un obiettivo chiave russo per collegare la Crimea annessa e le regioni del Donbass controllate dai separatisti. Si ritiene che centinaia di migliaia di abitanti rimangano in città, senza acqua corrente o riscaldamento e con il cibo che scarseggia. Nella città di Zaporizhzhia – una tappa cruciale sulla via di fuga per i rifugiati in fuga verso ovest da Mariupol – i razzi russi hanno colpito una stazione ferroviaria, ma finora non sono state segnalate vittime.

Circa 400 persone fra pazienti e sanitari sono tenuti in ostaggio in un importante ospedale della città. Anche se le forze russe stanno cercando di spingersi a ovest lungo la costa ucraina del Mar Nero verso Odessa, dopo aver preso la città di Kherson appena a nord della Crimea, finora non sono riuscite a circondare la città di Mykolayiv che si trova sulla strada. Gli analisti occidentali e l’esercito ucraino indicano riserve di fanteria navale russa che potrebbero ancora fare uno sbarco anfibio o giungere a sostegno delle truppe che si trovano già sul suolo ucraino. L’Ovest dell’Ucraina è stato in gran parte risparmiato dai combattimenti, ma ci sono stati attacchi aerei mortali da parte della Russia contro diversi obiettivi nella regione. Continuano nel frattempo gli attacchi russi contro la città di Dnipro, vista come un possibile punto strategico di riunione delle forze russe in arrivo da Sud e da Est.

Macron: «La Francia sia pronta per una guerra ad alta intensità»

La Francia deve potenziare il suo esercito per essere pronta a rispondere ad «una guerra di alta intensità che può tornare sul nostro continente». Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, presentando ai Docks di Aubervilliers, alle porte di Parigi, il suo programma elettorale. Secondo il presidente francese, la guerra tra Russia e Ucraina, due dei principali produttori di grano mondiali, potrebbe portare a una crisi alimentare nei prossimi 12-18 mesi.

Possibile incontro Putin-Zelensky

Un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky sarà organizzato dopo l’accordo delle questioni principali: lo ha detto il capo-negoziatore e consigliere del presidente, Mikayl Podolyak. «Potrebbero volerci da pochi giorni a una settimana e mezzo per spianare le controversie nei negoziati con la Russia per un accordo di pace, dopodichè inizieranno i preparativi per un eventuale incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia». Podolyak ha spiegato che l’Ucraina non solo sta firmando un accordo, ma vuole sviluppare un meccanismo specifico che ne garantisca la sicurezza in futuro. «Finora, sia la delegazione russa che quella ucraina sono nelle loro posizioni. Potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezzo per risolvere le questioni controverse. In questo lasso di tempo, dobbiamo avvicinarci alla conclusione di un accordo di pace». «Accadrà nelle prossime settimane: il posto non ci interessa: può essere ovunque tranne che in Russia», ha aggiunto, assicurando che l’accordo di pace terrà conto degli interessi dell’Ucraina.