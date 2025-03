La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, è stata giudicata colpevole dal tribunale di Parigi per appropriazione indebita di fondi pubblici, insieme ad altri otto eurodeputati del suo partito. Sempre Le Pen è stata dichiarata ineleggibile. Si tratta di un caso che scuote la politica francese a pochi mesi dalle elezioni europee.

Secondo l'accusa, Le Pen e gli altri imputati avrebbero utilizzato indebitamente denaro proveniente dall’Unione Europea, destinato al pagamento degli assistenti parlamentari, per finanziare invece le attività interne del partito. Un uso illecito dei fondi europei che, secondo la procura, sarebbe avvenuto in modo sistematico.

La sentenza stabilisce la colpevolezza, ma la pena definitiva non è ancora stata formalizzata. L'accusa ha chiesto cinque anni di carcere, di cui tre con la condizionale, e l'ineleggibilità con effetto immediato, anche prima dell’eventuale appello. Una misura, quest’ultima, che potrebbe avere ricadute politiche significative nel panorama elettorale francese ed europeo.

Il Rassemblement National non ha ancora commentato ufficialmente la decisione del tribunale. Le Pen ha più volte respinto ogni accusa, parlando di una “persecuzione politica”.

La vicenda giudiziaria si inserisce in un momento cruciale per la destra francese, che punta a confermarsi forza trainante nel prossimo Parlamento europeo. Ma la condanna rischia ora di complicare seriamente i piani della leader nazionalista. Al suo posto per le Presidenziali, si pensa alla candidatura di Bardella.

Le reazioni

La condanna all'ineleggibilità di Marine Le Pen è una «dimostrazione di come in Europa vengano violate le norme democratiche», ha dichiarato il portavoce del Cremino Dmitry Peskov in un briefing. In ogni caso, ha precisato Peskov, «la Russia non ha mai interferito negli affari interni della Francia e non ha intenzione di farlo ora».

«Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di Von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo: avanti tutta amica mia!», afferma il leader della Lega, Matteo Salvini.

«E' la democrazia francese a essere stata giustiziata», tuona Jordan Bardella. «Oggi non è solo Marine Le Pen ad essere stata ingiustamente condannata: è la democrazia francese ad essere stata giustiziata», ha scritto sui social il presidente del Rassemblement National, che si trova nel quartier generale del partito dove è presente anche Marine Le Pen.