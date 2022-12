Nessun commento sulle decisioni della giustizia francese, ma Parigi esprime la «volontà politica di collaborare con il governo italiano» per l’estradizione degli ex militanti dell’area dell’estrema sinistra accusati di reati legati al terrorismoe rifugiati in. Lo ha detto il presidente francese,, durante una conferenza stampa al termine del vertice Nato di, rispondendo alle domande dei cronisti sulla decisione dellache ha deciso di negare l’estradizione richiesta dall’Italia. Macron ha aggiunto che Parigi valuta se «presentare ricorso» contro la sentenza e ha sottolineato che «i reati di sangue dovrebbero sempre essere giudicati in». «Non commento le decisioni della giustizia francese - ha detto- ma politicamente ho detto che appoggiavo e sostenevo la richiesta del governo italiano. Non posso aggiungere di più se non reiterare la volontà politica di collaborare con il governo italiano su questa materia in coerenza con quella che è sempre stata la linea della».ha ricordato i principi della dottrina: «Ricordo qual è da sempre la dottrina francese,, ma in questo caso, queste persone sono coinvolte in reati di sangue e quindi devono essere giudicate sul suolo italiano. È una questione di rispetto dovuto alle famiglie delle vittime e alla Nazione italiana», ha concluso. I militanti dell’area dell’estrema sinistra per i qualiha chiesto l’estradizione sono otto uomini e due donne di età compresa fra i 61 e i 78 anni; sono accusati di reati legati al terrorismo negli Anni di piombo, e si rifugiarono in Francia a partire dagli anni ’70. Tra questi ancheche fu condannato in Italia come mandante dell’omicidio del commissario