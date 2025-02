Tra i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul caso Jeffrey Epstein, emerge anche il nome dell’ex presidente Donald Trump, riportato in sette voli dell’aereo privato del controverso finanziere. La notizia, diffusa dalla rivista People, precisa tuttavia che la presenza di un nome nei registri di volo non implica automaticamente il coinvolgimento in attività illecite.

Secondo la documentazione, Trump compare per la prima volta nei registri di volo l’11 ottobre 1993, poi due volte il 15 maggio 1994, in compagnia della moglie dell’epoca, Marla Maples, della figlia Tiffany Trump e di una tata. In queste occasioni, Epstein era a bordo dello stesso volo. Inoltre, nei documenti compare anche la sigla “GM”, che potrebbe riferirsi a Ghislaine Maxwell, collaboratrice e complice di Epstein nelle attività per cui è stata successivamente condannata. Tuttavia, secondo People, la maggior parte dei passeggeri elencati sui registri erano a bordo per motivi professionali, politici o sociali, senza alcun legame diretto con le accuse mosse a Epstein.

Epstein Files: nessuna rivelazione eclatante nei documenti pubblicati

Il procuratore generale Pam Bondi ha annunciato la pubblicazione di una prima ondata di documenti relativi a Jeffrey Epstein, ma i file rilasciati contengono dati già noti da anni e nessuna rivelazione clamorosa. Durante la campagna elettorale, Trump aveva promesso di declassificare i documenti su Epstein, suggerendo che avrebbero contenuto informazioni compromettenti. Tuttavia, il materiale reso pubblico finora non include nuove prove di reati né dettagli inediti sui rapporti del finanziere con personalità influenti.

Bondi aveva anticipato il rilascio dei documenti durante un’intervista su Fox News, dichiarando: «Ultime notizie in questo momento: vedrete alcune informazioni su Epstein». Il Dipartimento di Giustizia ha motivato la pubblicazione con la necessità di garantire trasparenza, ma la modalità con cui i file sono stati rilasciati – consegnati in esclusiva a commentatori politici conservatori prima della pubblicazione ufficiale – ha sollevato dubbi sulla volontà dell’amministrazione Trump di strumentalizzare il caso.

Cosa contengono i file su Epstein?

I documenti pubblicati includono: registri di volo dell’aereo privato di Epstein, già disponibili in precedenti procedimenti giudiziari; un indirizzario attribuito a Epstein e Ghislaine Maxwell, ma con numerosi dati oscurati; liste di prove che citano oltre 150 oggetti, tra cui immagini di nudo, lettini da massaggio e giocattoli sessuali.

Non è chiaro se questi elementi provengano dal caso Epstein, da quello di Maxwell o da altre indagini. Epstein, accusato di traffico sessuale di minori, scontò solo 13 mesi di carcere nei primi anni 2000.

Nel 2019 fu arrestato con nuove accuse federali a New York, ma si tolse la vita in prigione nell’agosto dello stesso anno. Il caso ha attirato un'attenzione globale per i legami di Epstein con esponenti di spicco del mondo politico, economico e reale, tra cui Bill Clinton, il principe Andrea, Elon Musk e lo stesso Donald Trump. La pubblicazione di questi documenti è solo il primo passo: ulteriori file potrebbero essere resi noti nelle prossime settimane.