Le politiche dell’amministrazione Trump continuano a sollevare interrogativi tra gli analisti, specialmente per le sue decisioni che spaziano dai dazi all’uso del potere esecutivo. Tra le mosse più controverse spicca il cosiddetto Allegato F, un ordine esecutivo emesso da Trump nell’ottobre 2020, che ha rimosso le tutele occupazionali per i dipendenti pubblici, consentendo la loro sostituzione per motivi politici. Sebbene Biden abbia revocato questa disposizione nel 2021, secondo fonti come Axios, Trump sarebbe pronto a ripristinarla, mirando a sostituire i dipendenti pubblici con suoi lealisti ideologici. Questo si inserisce in un contesto di riforme radicali, alcune delle quali ricalcano il "Progetto 2025", un piano di riforma del governo redatto dalla Heritage Foundation, che ha avuto una grande influenza nelle politiche di Trump.

Il Progetto 2025 contiene una serie di proposte per ampliare il potere presidenziale, smantellare la burocrazia federale e promuovere una visione sociale ultraconservatrice. Alcuni degli obiettivi principali del progetto includono il rafforzamento del potere del presidente, la revisione della Federal Bureau of Investigation (FBI), l’eliminazione del Dipartimento dell’Istruzione, e una serie di proposte che limitano i diritti civili, come il divieto di aborto e la difesa di una visione tradizionale della famiglia.

Nonostante Trump abbia negato di aver letto o appoggiato esplicitamente il Progetto 2025, molte delle sue politiche e dei suoi ordini esecutivi sembrano essere direttamente ispirati a questo piano, incluso il rafforzamento delle leggi sull’immigrazione, il taglio delle imposte, e l’opposizione all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Inoltre, il piano prevede misure per ridurre l’influenza delle Big Tech e un ritorno a politiche energetiche favorevoli ai combustibili fossili.

Queste politiche, se attuate, potrebbero avere un impatto significativo sulle istituzioni americane e sul panorama geopolitico globale. Tuttavia, la crescente influenza di Trump nel contesto politico americano ha suscitato preoccupazioni tra i Democratici, che continuano a combattere contro queste proposte, giudicate pericolose per la democrazia e la coesione sociale degli Stati Uniti.