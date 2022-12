Un attacco massiccio, con Kiev che cade in due giorni, 50.000 civili uccisi e fino a 5 milioni di profughi. È uno scenario catastrofico quello evocato daper rilanciare l'allarme su una possibile invasione russa. «Una follia», ribatte, ma anche il governo ucraino ribadisce la sua perplessità: «Non credete alle previsioni apocalittiche», mette in guardia il ministro degli Esteri. Mentre il presidente francese, in procinto di partire per, afferma che «l'obiettivo geopolitico dellaoggi chiaramente non è l'Ucraina». Nei giorni scorsi, fa sapere il New York Times, il presidente Usaha informato i parlamentari americani e i partner europei che laha messo insieme il 70% delle forze necessarie per una invasione completa. L'intelligence statunitense, aggiunge il quotidiano, non pensa cheabbia preso la decisione finale, ma che la finestra diplomatica si stia chiudendo. Un'affermazione che cade proprio alla vigilia dell'incontro in programma trae il presidente russo, che la settimana dopo sarà seguito dalla missione a Mosca del cancelliere tedesco. L'amministrazione, che aveva già avvertito su una possibile invasione all'inizio di gennaio e poi entro le prime due settimane di febbraio, pensa adesso che essa possa avvenire nella seconda metà del mese. Cioè dopo le Olimpiadi invernali di, per non inimicarsi l'alleata Cina. Nel frattempo, indica, Mosca ha aumentato le truppe. Secondo, sono stati schierati 83 gruppi di battaglioni tattici, con circa 750 militari ciascuno, contro i 60 di due settimane fa. Il tutto con l'appoggio di decine di migliaia di persone per la logistica, il sostegno aereo e medico. «La follia e l'allarmismo continuano», risponde il vice ambasciatore russo all'Onu, ribadendo che il suonon ha mai avuto alcuna intenzione di invadere l'Ucraina. E il diplomatico aggiunge un commento paradossale: «E se dicessimo - dice - che glipotrebbero impadronirsi diin una settimana e causare la morte di 300.000 civili? Tutto questo sulla base delle nostre fonti di intelligence che non riveleremo»., allarmata per gli effetti destabilizzanti dei continui allarmi sull'economia, cerca di calmare gli animi. «Capitali diverse - afferma il ministro- hanno scenari diversi, maè pronta a qualsiasi sviluppo». «Le possibilità di trovare una soluzione diplomatica per la riduzione dell'escalation sono considerevolmente maggiori della minaccia di un'ulteriore escalation», gli fa eco il consigliere presidenziale, secondo il quale le «massicce rotazioni» russe vicino al confine rispondono, più che a una volontà di invasione, ad una precisa strategia per «effettuare pressioni psicologiche» su. «L'obiettivo geopolitico dellaoggi chiaramente non è, ma il chiarimento delle regole di coabitazione con la Nato e l'Ue», afferma da parte suain un'intervista al Journal du Dimanche. «La sicurezza e la sovranitào di qualunque altro Stato europeo non può essere oggetto di nessun compromesso», mette in chiaro il presidente francese, ammettendo però che allo stesso tempo «è legittimo che laponga la questione della propria sicurezza». La posizione negoziale, dunque, è chiara: le ragioni del Cremlino vanno comprese. Un tema che sarà al centro lunedì anche di un colloquio che il cancelliereavrà alla Casa Bianca con. Quanto agli allarmi su una imminente invasione,esprime un velato scetticismo: «Sono diverse settimane che leggo o sento parlare dei grandi responsabili che annunciano operazioni imminenti di settimana in settimana. L'intensità del dialogo che abbiamo avuto con lae questa visita asono per impedire che ciò avvenga. Successivamente, discuteremo dei termini della de-escalation».