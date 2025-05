L'attesa fumata bianca non è arrivata. Anche nella seconda votazione, i 133 cardinali elettori non hanno trovato l’accordo per scegliere il successore di San Pietro. I porporati si sono riuniti in Conclave nella Cappella Sistina dopo la morte di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso.

La prima votazione, avvenuta ieri sera intorno alle 21, non aveva dato esito positivo. Nel pomeriggio le altre due.