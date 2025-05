Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ufficializzato la composizione della delegazione che rappresenterà Mosca nei negoziati con l'Ucraina, in programma a Istanbul. La delegazione sarà guidata da Vladimir Medinsky, assistente del presidente, e comprenderà il vice ministro degli Esteri Mikhail Galuzin, il capo della direzione principale dello Stato maggiore delle Forze armate russe Igor Kostyukov e il viceministro della Difesa Alexander Fomin. Tuttavia, non prenderanno parte ai colloqui né il presidente Putin né il ministro degli Esteri Sergey Lavrov.

La decisione di Putin arriva a pochi giorni dall'avvio dei negoziati, che potrebbero rivelarsi cruciali per cercare una soluzione alla guerra in corso. Nonostante l'importanza di questi colloqui, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato che non parteciperà alla discussione a Istanbul, come era stato inizialmente speculato. Fonti della Casa Bianca hanno dichiarato che Trump non si unirà ai negoziati.